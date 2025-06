Es obvio que el Mago del Kremlin local es Mauricio Colello, salvando las distancias del nacional que es Santiago Caputo y mucho más distante del Ruso que es Vadim Baranov, el Consejero de mayor confianza de Putín. No le alcanza al actual gobierno local -a juzgar por los hechos concretos- con su propio mago, más el todo terreno “Manu” Troncoso y, como refuerzo necesario (para no herir susceptibilidades), los alguaciles de cabotaje de la UCR, Lena, Benedetti y López, entre otros, para lograr ser, aunque sea, una administración con el “aprobado” de un examen común de universidad en una carrera de grado. Está cada vez más distante del regular y más próximo al desaprobado, aunque haga esfuerzos sobrenaturales con clichés marketineros de cuarta, que exhiben carpinchos y comidas en base al arroz entrerriano o muestran la desastrosa y plagada de irregularidades intervención del IOSPER (hoy OSER) como un modelo de obra social a imitar. No sé ni me interesa saberlo quién o quiénes asesoran comunicacionalmente al gobernador importado de CABA, porque no creo que la responsabilidad sea exclusiva del ex asistente tiempo completo de Bendetti, Sergio Kneeteman.

Me parece que los magros resultados lo exceden al ex diputado provincial, que hoy maneja la millonaria caja de la pauta oficial. El gabinete del mandatario forastero, que no es entrerriano y que hasta hace muy poco tiempo ignoraba si la bombilla del mate se chupa o se sopla, es muy flojo, claro producto de ser un amontonamiento discrecional de personas de distintas expresiones políticas y religiosas, pero que a poco de andar, exhibe la falta de un proyecto colectivo que los identifique y aúne, porque el gobernador Frigerio tampoco lo tiene y creo que terminará su mandato sin tenerlo. Ni siquiera es un gobierno transparente y muy lejos, lejísimo está de ser el gobierno más transparente de la historia entrerriana como predica cada vez que puede el ocupante del sillón de Urquiza, lo que sólo es una deseo que dudo sea auténtico, sino más bien una frase estridente pero vacía de contenido y de una práctica que la convalide. Nunca puede ser modelo de nada y menos que menos de transparencia, un gobierno que nace de una mentira originaria: la falsa entrerrianía de quien nada tiene que lo identifique con estas tierras. Si no, que diga a qué colegio asistió en su escolaridad primaria y secundaria, dónde era la residencia con sus padres, el club que frecuentaba y sus amigos del barrio, de qué ciudad entrerriana. Todo arrancó con una mentira que fue avalada por una dirigencia radical complaciente y ombliguista, decidida a entregar todo a cambio de algunos mendrugos personales y de facción.

Su gobierno es un constante vociferador de clichés de ocasión e improvisadas propagandas de gestión, que suelen confundir eslóganes políticos con categorías históricas.

Ahora sale Frigerio con los tapones de punta (de goma) contra el gobierno nacional de su amigo Milei por el aumento de las retenciones al campo, esencialmente soja y maíz, aunque todos los días se esfuerza hasta el paroxismo para agradarle y congraciarse con el enrevesado minarquista. Vaya contradicción. Eso se llama INCOHERENCIA, Sr. Gobernador.

Rogelio Frigerio, a los casi 55 años, no entendió o no quiere entender, que no se puede, ni debe, quedar todo el tiempo bien con Dios y el diablo. Se envalentona con el paleoliberal antirrepublicano y, por otro lado, se le rinde mansa e indignamente a sus pies, acompañado por el lastre de la gerencia vetusta y desilustrada de la UCR, sin duda alguna, los más responsables de todo este pastiche indigerible y tóxico.

Por si algo faltara a la gestión de JxER, el Sr. Gobernador ha carecido de voluntad política (vaya a saber por qué motivos) o de tamaño testicular, para radicar la correspondiente denuncia penal a la que está constitucionalmente obligado ante casos de impúdica corrupción como el de los comedores escolares de Concordia, sin dejar de señalar la miserable y negadora actitud de dirigentes radicales sobre el origen del nombramiento de la acusada funcionaria, puesto que se pasan la pelotita unos a otros y se lavan las manos, exhibiendo una repudiable falta de autocrítica y de ética política. Nadie se quiere hacer cargo de la señora a la que no le cierran los números en los comedores escolares de su jurisdicción y, encima, contrató a una hermana que vive en Corrientes, para prestar servicios en E. Ríos.

En fin, todo este enrarecido y por momentos nauseabundo e indigerible panorama político, nos debe interpelar a quienes más allá de la afiliación partidaria nos sentimos radicales, sin beneficio de inventario.