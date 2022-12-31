Las tradiciones o rituales que se hacen para empezar bien el año comienzan a dar sus frutos a días de los festejos por el fin del 2022. En redes sociales muchos ya comenzaron a contar sus experiencias para que otros las repliquen.

Aunque cada persona y familia tiene las propias, hay algunas que se hacen en todo el país y que se volvieron comunes en los festejos por Año Nuevo.

Algunos son para el amor, otros para el dinero, buena salud, trabajo y hasta para «eliminar» lo negativo ocurrido este año, pese a que ganar la Copa del Mundo fue sin dudas lo mejor del 2022.

Tradiciones y rituales

Comer 12 uvas: también pueden utilizarse pasas de uva. Para que se cumpla el buen inicio de año se debe pedir un deseo por cada una que se come después de las 00:00.

Arrancar año nuevo debajo de la mesa: este es para el amor. Las personas que hicieron esta experiencia relatan que es más que eficaz el ritual ya que durante el año pudieron encontrar pareja.

Ropa interior roja: otra que se relaciona al amor es utilizar ropa interior del color pasión ya que eso atrae la posibilidad de una pareja y buena energía en la ya consolidada.

Vestirse de blanco: este se hace en casi todo el mundo ya que consideran que se trata de una tradición en el que dicho color atrae la luz y las buenas energías.

Barrer hacía fuera: sirve para sacar las malas energías del año que transcurrió y darle comienzo al siguiente con una renovación de cosas positivas. La idea es barrer de adentro hacía fuera y sacando la basura a la calle.

Encender una vela: explican que la idea es prenderla durante la cena del 31 y dejarla encendida hasta después de las 00:00. Sirve para la buena suerte.

Quema de muñecos: aunque no es reconocido en muchos lados, en Argentina es uno de los más comunes sobre todo en la ciudad de La Plata. El significado de esta tradición es que el muñeco representa el año que se fue y a las 00:00 se procede a quemar para eliminar los problemas que hubo y empezar de «cero».