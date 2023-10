Las denuncias por falta de combustible comienzan a generalizarse en todo el país, a raíz de una caída en el abastecimiento que se vincula con el congelamiento de precios que ordenó el Gobierno hasta pasadas las elecciones del 22 de octubre.

Al respecto, Adriana Sors, titular de la Cámara de Expendedores de Combustible de Entre Ríos, en coincidencia con lo que ocurre en otras provincias, explico que las petroleras no están entregando en tiempo y forma, comenzó con la falta de diésel, pero ahora también hay limitaciones en la entrega de nafta super.

“Están cumpliendo con entregas pero son inferiores a la demanda y el problema se centra en el precio, que el gobierno congeló y visiblemente hay una falta de interés por parte de estas empresas en producir combustible y menos en importar para cumplir con el mercado interno”.

“Lamentablemente –nosotros- quedamos en el medio porque el cliente tiene demandas, se enoja con el playero, pero las estaciones no manejan entregas y tampoco precios. Es una logística en la que no intervenimos”.

Una de las estaciones de servicio de Victoria tiene una venta promedio de 12 a 13 mil litros por día de nafta super, pero la petrolera solamente le entrega 7 mil litros, en consecuencia alrededor de las 2 o 3 de la tarde se queda sin combustible, según comentó un operador de la firma.

Situación de las expendedoras

Los estacioneros sostienen –con lógica-, que si no logran un determinado volumen de venta, no solamente se pierde rentabilidad, sino que entran en pérdida. Varias consultas realizadas por nuestro medio el año pasado, sostenían que si no llegaban a los 300 mil litros mensuales, no se salvaban del cierre. Al respecto Sors sostuvo que esto se ha profundizado y ahora los períodos de congelamiento acentúan más la brecha. Actualmente el punto de equilibrio –según la dirigente– se ubica más cerca de los 400 mil litros, para lograr rentabilidad. Los costos se han incrementado (paritaria salarial y servicios, entre otros) y el valor del combustible no acompañan el índice de inflación mensual.

En una nota realizada por Paralelo 32, Sors explicó que la mayoría de las estaciones de servicios -en nuestra provincia- son explotaciones chicas de tipo familiar y no alcanzan al piso de venta para lograr excedentes. “Representa un esfuerzo muy grande de los propietarios”.

Diesel

También cambió el circuito de distribución, hace muchos años el proveedor natural de combustibles eran estas bocas de expendio, pero hay sectores que se han desenganchado, muchas empresas agropecuarias compran a nivel mayorista para abastecer sus producciones y las de sus clientes. Para la titular de la Cámara, esto genera una situación particular porque el precio de surtidor está congelado pero no así el valor a nivel mayorista. Por tal motivo, estas firmas adquieren gasoil con sobreprecio.

Menos estaciones

Por otra parte, hay muchas petroleras que no renovaron contrato con determinadas estaciones de servicio. Algunas pasaron a ser blancas, o de bandera, que compran a mayoristas sin continuar con una marca específica, y otras cerraron sus puertas. Actualmente siguen en actividad 200 estaciones de servicio en nuestra provincia, que figuran inscriptas en la Secretaría de Energía. Es una cantidad aceptable en relación a lo que ocurre en otras provincias, pero a partir de esta crisis, en las ciudades chicas se han visto con muchas dificultades para continuar operando. Es un problema que se viene agravando a nivel nacional, del que no es ajeno Entre Ríos.

Finalmente sostuvo que hacia el futuro reina la incertidumbre, porque no se tiene idea de lo que puede pasar, además no cuentan con precisiones, no solamente falta combustible sino que también están ausentes los controles. “Le hemos solicitado a la Secretaría de Energía que interceda ante las petroleras para verificar que se realice el cumplimiento adecuado”.

Problema de costos

Un informe de cámaras del sector hace reflexiones con respecto al tema, destacando que no hubo declaraciones por parte de la Secretaría de Energía.

Un análisis de la evolución de los precios marca que mientras las naftas y el gasoil aumentaron 57% en el año, el tipo de cambio oficial subió 98% y la inflación acumuló otro 98%.

Tras la devaluación de agosto, el ministro de Economía, Sergio Massa, acordó mantener los valores de los combustibles sin cambios con YPF, Shell, Axion y Puma Energy, que lo cumplieron parcialmente.

El funcionario había anunciado la semana pasada que lanzaría un programa especial para el sector de hidrocarburos, similar al del dólar soja, por el cual les permitiría disponer libremente del 25% de sus exportaciones.

Este escenario forma parte de una negociación que por el momento no se concretó y se tradujo en la falta de combustible.