La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) resolvió este viernes convocar a un paro nacional docente de 24 horas para el lunes 2 de marzo, en el marco de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país.

La medida fue definida durante un congreso extraordinario de la entidad que conduce Sonia Alesso, donde se reclamó la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y un aumento salarial que supere la inflación.

Reclamos salariales y financiamiento educativo

Entre los principales ejes de la protesta se encuentra la exigencia de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un incremento urgente del presupuesto destinado al área.

Durante el congreso, Ctera reiteró además “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, y reclamó condiciones dignas de trabajo, mejoras en infraestructura escolar, provisión de recursos pedagógicos, conectividad y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

La organización también expresó su oposición al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el gobierno de Javier Milei. En ese sentido, resolvió desarrollar acciones durante todo marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

Impacto en Entre Ríos

La medida podría tener un fuerte impacto en Entre Ríos, ya que la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), entidad de base de Ctera en la provincia, se plegará a la huelga. De esta manera, los docentes nucleados en el sindicato serán convocados a adherir al paro del 2 de marzo, lo que podría afectar el normal inicio del ciclo lectivo.

Advertencia de los gremios de la CGT

En paralelo, los sindicatos docentes que integran la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias”.

La UDA, conducida por Sergio Romero, y la CEA, dirigida por Fabián Felman, señalaron en un comunicado conjunto que el sector atraviesa “la mayor caída presupuestaria en décadas” y que los salarios docentes se encuentran “en niveles de indigencia”.

Asimismo, remarcaron que la falta de convocatoria a la paritaria nacional, prevista en el artículo 10 de la Ley 26.075, podría profundizar y prolongar el conflicto, afectando el normal desarrollo del ciclo lectivo.

Los gremios cuestionaron la derogación de normativas que garantizaban inversión educativa y advirtieron sobre el impacto negativo en la calidad del sistema, la desigualdad y el futuro de miles de estudiantes.

Finalmente, tanto Ctera como los sindicatos de la CGT coincidieron en que la paritaria docente constituye “una herramienta de paz y de diálogo” para resolver el conflicto y reclamaron al Gobierno Nacional una convocatoria urgente para discutir salario mínimo, condiciones laborales y carrera docente.