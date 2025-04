La empresa Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA) comenzó a enviar telegramas de despido a su personal, notificando la finalización de los contratos laborales con fecha efectiva al 22 de abril de 2025. En las comunicaciones, firmadas por el apoderado Alberto Cantarella, se invoca el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para justificar el pago del 50% de la indemnización correspondiente por antigüedad, alegando “falta de trabajo no imputable al empleador”.

La firma argumentó que el vínculo laboral se tornó inviable tras la finalización del contrato de concesión del Corredor Vial Nº18, que incluía las rutas nacionales 12, 14 y el puente Rosario-Victoria, el cual estaba bajo su gestión hasta la semana pasada. “El vínculo contractual con el Estado Nacional, único cliente de la empresa, ha concluido, y con ello la viabilidad económica de continuar con la actividad”, sostiene el documento enviado a los trabajadores.

Sin embargo, los empleados despedidos rechazan esta justificación y cuestionan la utilización del artículo 247. “Nos despidieron con base en una norma que les permite pagar la mitad de lo que corresponde, pero la concesión no terminó por causas externas, sino por los incumplimientos de CRUSA con el contrato”, indicaron en declaraciones al medio Diario Junio.

Los trabajadores aseguran que hubo reiteradas fallas en el mantenimiento del Corredor 18, lo cual derivó en la rescisión anticipada del contrato por parte del Estado. “La empresa no cumplió con lo comprometido en cuanto al estado de la traza vial, y eso fue determinante para que se pusiera fin a la concesión”, afirmaron.

En ese sentido, fuentes oficiales señalaron que la Dirección Nacional de Vialidad calculó una deuda cercana a los 60 mil millones de pesos en sanciones aplicadas a CRUSA. Las penalidades se generaron por múltiples incumplimientos contractuales, entre ellos deficiencias en obras, señalización y mantenimiento.

Mientras tanto, se conoció la conformación actual del directorio de la firma, vigente según el Estatuto Constitutivo de 1990 y un acta del 28 de diciembre de 2020. La presidencia está en manos del ingeniero Juan Guillermo Insua, acompañado por el vicepresidente Hilario Carlos Magliano. También forman parte del directorio Federico Insua Lehoux, Diego Luis Piatti, Carlos Mai y Mariana Gorostiaga Luro, entre otros. Varios de ellos integran empresas del rubro vial, energético e infraestructura.

Desde el sector sindical, ya se anticipan acciones legales contra la empresa. “Muchos empleados tienen más de 20 años de antigüedad. Esta maniobra no solo es injusta, sino que no se ajusta a la verdadera causa de los despidos”, denunció un delegado gremial que prefirió no revelar su identidad.

Se espera que en los próximos días se judicialicen los primeros casos individuales por despido, y no se descarta que se impulsen acciones colectivas o manifestaciones en las rutas y sedes de CRUSA. El conflicto promete escalar en un escenario de alta tensión laboral y con fuertes cuestionamientos al accionar empresarial.