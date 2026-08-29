Nogoyá.– Los concejales del Bloque Más para Nogoyá —Marianela Manassali, José Ramón Perello, Guillermina López y Maximiliano Navarro— elevaron el 18 de agosto una nota formal al senador departamental Rafael Cavagna solicitándole que, en cumplimiento de sus responsabilidades institucionales, realice la denuncia correspondiente ante los organismos competentes por la presunta utilización de bienes del Estado Provincial para fines particulares. La situación señalada involucra a César Traverso, encargado de la Dirección Provincial de Vialidad Departamental Nogoyá, quien habría reconocido públicamente en declaraciones a un medio de comunicación que utilizó vehículos afectados a la repartición pública para trasladar a su hija a instituciones educativas y actividades de carácter personal.

En la nota, el bloque opositor argumentó que la conducta descripta no puede ser justificada como una cuestión menor o de simple disponibilidad de un vehículo oficial, y subrayó que los bienes del Estado "no son bienes propios de quienes circunstancialmente tienen a su cargo su administración. Son bienes de todos los entrerrianos y se encuentran afectados a una finalidad concreta: prestar un servicio público". Los concejales señalaron además que la gravedad del hecho se profundiza si los vehículos fueron utilizados en momentos en que debían estar afectados al cumplimiento de las funciones de Vialidad, y plantearon la eventual responsabilidad del Estado ante cualquier contingencia ocurrida durante esos traslados particulares. La nota solicitó formalmente a Cavagna que promueva las actuaciones necesarias para determinar qué bienes fueron utilizados, con qué finalidad, durante qué período y quién autorizó su uso, y que se requiera la intervención de los organismos competentes para determinar la eventual responsabilidad administrativa, patrimonial, disciplinaria y penal que pudiera corresponder.

La respuesta del senador

Cavagna respondió públicamente en medios radiales y describió el alcance de su intervención con precisión: "Me presentaron una nota para que actúe en base a supuestos sucesos realizados por el jefe de la Zonal VII de Vialidad. No conocía del tema y no puedo dar fe de los hechos", señaló. El legislador fue claro respecto de su posición personal sobre el uso de los recursos públicos: "Desde mi óptica, obviamente no corresponde usar los vehículos públicos para cuestiones privadas. En el municipio adquirimos un automóvil y jamás lo usé de forma particular; es mi forma de pensar y vivir en cómo administrar lo ajeno", afirmó.

Sin embargo, Cavagna también marcó un límite a la solicitud de los concejales: "Soy legislador y funcionario público al igual que los concejales, es decir que ellos tienen la misma capacidad jurídica de poder denunciar. Está perfecto presentar la nota, pero sepan que ellos mismos también pueden actuar", indicó. El senador informó que elevó la nota a Vialidad Provincial y que estuvo en comunicación con el doctor Galizzi, integrante de la asesoría letrada del organismo, quienes deberán iniciar las actuaciones correspondientes. "Con eso no quiero decir que no tengo nada que ver, porque formo parte del espacio político, pero desde lo administrativo lo decide el propio organismo. Mi actuación llega hasta aquí: recibir la nota, actuar de nexo y ponerla a disposición de Vialidad", precisó.

Cavagna agregó que puso en conocimiento a Traverso de la nota recibida, y que el funcionario "asegura que no fueron así los hechos". El legislador no ocultó además su lectura política del episodio: "Me presentaron la nota y a los treinta segundos estaba el título en un medio provincial, entonces queda en evidencia que hay algo político detrás, desde el justicialismo diciendo cómo se deben usar los automóviles oficiales", concluyó.

Ahora Vialidad Provincial, deberá resolver si inicia o no las actuaciones administrativas correspondientes.

¿Qué dijo Traverso?

Todo esto inició a raíz de una entrevista radial que Cesar Traverso brindó en FM Libertad el pasado 14 de agosto, allí reconoció al ser consultado por el conductor radial Maximiliano Medrano, haber utilizado el vehículo oficial para llevar a sus hijas a la escuela y también reconoció que sube a civiles a la camioneta con el objetivo de que le muestren lugares a reparar o intervenir. “Es gente de la zona que conoce, que me muestra un cruce roto, una alcantarilla rota, es algo habitual. La camioneta está a cargo mío, tengo infracciones incluso, porque soy el responsable directo. La camioneta está para eso. No puedo justificar si verían la camioneta en un bar un sábado a la noche, pero es comprobable todo el recorrido que se ha realizado. Es mi responsabilidad absoluta, puedo subir a la camioneta a cualquier persona. Quiero gente que conozca la zona, que me lleve y que me muestre donde hay problemas” fundamentó.