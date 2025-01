Nogoyá.- A finales de diciembre del 2024, el Juzgado de Garantías y Transición de nuestra ciudad, que se encuentra a cargo del Dr. Américo Luna, sobreseyó al intendente Bernardo Schneider en la causa iniciada por la denuncia de una empleada municipal, por supuesto abuso sexual cuando prestaba funciones como encargado de la oficina de Desarrollo Social.

El hecho que abrió el expediente judicial ocurrió el 01 de junio de 2022, cuando la denunciante, una empleada del área de Desarrollo Social, se presentó en la oficina de su superior (por ese entonces era Schneider) para hacerle un planteo por el pago de horas extras. Según la versión de la mujer, la entrevista fue a solas y a puertas cerradas y en un momento su superior la habría calmado diciéndole que se quedara tranquila que todo se iba a arreglar. Según esa versión, luego habría avanzado con manoseos. La denuncia inicial tuvo sus ampliatorias y en cada declaración la trabajadora municipal –que milita en el mismo partido político aunque en otra línea- sumaba detalles que había omitido en sus declaraciones previas.

En una primera intervención del expediente, la jueza María Gabriela Tepsich, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Nogoyá, analizó la prueba, escuchó a testigos, se entrevistó con denunciante y denunciado, y halló culpable al denunciado, estableciendo una prohibición de acercamiento, entre otras medidas.

El 17 de agosto de 2022, la jueza Tepsich volvió a intervenir y fue para rechazar un recurso de apelación presentado a destiempo por la defensa de Schneider.

Ahora, Américo Luna, que es titular del Juzgado Civil y Comercial de Nogoyá, dictó el “sobreseimiento” de Schneider “respecto de los hechos investigados ocurridos en el año 2022, calificados a los efectos puramente formales como por los delitos de abuso sexual simple en concurso real con desobediencia judicial, en calidad de autor, y declaró que “la presente causa no afecta el buen nombre y honor del imputado”. La decisión del magistrado siguió a la petición del defensor Yair Cepeda, que entendió que “debido a que de la vasta prueba colectada no surge la materialidad del hecho”.

La entonces fiscal de la causa, Georgina Moreira Savino, que ahora renunció a su cargo, sostuvo una tesis en contrario y planteó su oposición “al sobreseimiento en relación al hecho denunciado como abuso sexual, por entender que hay elementos suficientes para sostener como probable la participación del imputado, y que hay pruebas de cargo. En relación al segundo hecho de desobediencia, comparte la solicitud de sobreseimiento.

También tuvo participación el abogado querellante particular Daniel Casas Gerber que se opuso al sobreseimiento y mencionó que la resolución dictada en sede civil por la justicia local “no causa estado en función que la misma se enmarca en medidas urgentes vinculadas a la prevención del daño como nuevo paradigma del derecho, son medidas anticipatorias al eventual daño, y son independientes del proceso penal, atento las garantías constitucionales del debido proceso penal.

Puede interesarte

Schneider fue denunciado mientras ocupaba el cargo de secretario de Acción Social de la Municipalidad de Nogoyá y cuando ya era vox populi que sería el sucesor preferido de Cavagna en las internas de Juntos para la intendencia de la ciudad, partido en el que también milita la denunciante aunque en otra línea interna.

La resolución del juez Luna, que fue apelada por el querellante Casas Gerber ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, organismo que revocó el sobreseimiento que había dictado el juez civil de Nogoyá.

“Sabemos que normalmente, cuando hay un juez subrogante y no hay un acuerdo de partes previo, se espera a que se restituya el juez penal, que debería de sentenciar en función de lo que ya tiene conocimiento de los antecedentes. Nos opusimos al sobreseimiento. Pero la fiscal Moreira Savino renuncia y la reemplaza otro fiscal, que asumió en diciembre. Entendimos que Fiscalía iba a sostener la postura contraria al sobreseimiento. Pero este otro fiscal cambia de opinión y plantea el desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público. El juez hace lugar al sobreseimiento y nuestra parte recurrió esa decisión”, detalló Casas Gerber en medios provinciales luego de conocerse la resolución del Tribunal de Apelaciones.

Casas Gerber mostró su sorpresa por el cambio de opinión del fiscal Martínez y planteó que “habría que evaluar también en qué marco lo hace. No me he detenido a evaluar todavía bien esa actitud de parte del fiscal. A mi criterio, esto lo digo y me hago responsable de lo que digo, debería haber continuado con la postura de la Fiscalía, de la anterior fiscal, porque el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de mantener una unicidad de criterio, no generar maneras grises, ni tampoco dar lugar a malentendidos. No le voy a decir a un fiscal cómo tiene que hacer su trabajo, pero hay una normativa que establece ciertas pautas y que podría haberlo sostenido, pero sin embargo él eligió acompañar el pedido de la defensa. Quiero hacer notar que en la audiencia en la que se dictó el sobreseimiento no hubo acuerdo de partes. No era necesario tomar una decisión tan inmediata. Se pudo esperar a que se reincorporara el juez natural de la causa. De otro modo, todo lo actuado se pone en tela de juicio. Es vital para los ciudadanos que tengamos garantías en los procesos” aseguró el abogado querellante Casas Gerber.