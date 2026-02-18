Mientras desde el Ejecutivo defendieron la gestión como una “revolución de la eficiencia” y desafiaron a la oposición a un debate público, referentes peronistas calificaron el mensaje del gobernador como un “relato de ficción” y cuestionaron el estado de la obra pública, las tarifas eléctricas y la independencia judicial.

El oficialismo: “Revolución de la eficiencia”

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, respaldó con firmeza los anuncios del Ejecutivo y definió a la actual administración como “el gobierno más revolucionario de la historia de Entre Ríos”.

Según el funcionario, la gestión encabezada por Rogelio Frigerio vino a romper con un “viejo modelo de ineficacia” para reemplazarlo por un “Estado inteligente” capaz de dinamizar la economía y ordenar las cuentas públicas.

Frente a las críticas opositoras, Troncoso fue tajante: “Lo que no tiene nada de ficción es el desastre y el estado de abandono en el que dejaron la provincia después de 20 años de gobierno”.

El ministro comparó la situación inicial con “un auto que no arrancaba” y lanzó un desafío directo a los dirigentes del PJ a sostener un “debate público” sobre la situación real de la provincia y los resultados de la actual administración.

La oposición: “Relato falaz” y cuestionamientos energéticos

Desde el peronismo, las respuestas no se hicieron esperar. El diputado Guillermo Michel expresó su preocupación por lo que consideró un “relato falaz con inconsistencias graves”.

Michel rechazó la idea de que la obra pública estuviera paralizada al inicio de la gestión de Frigerio y sostuvo que la deuda de 30.000 millones de pesos mencionada por el oficialismo respondía al “giro normal de certificación” de trabajos en ejecución.

El legislador también puso el foco en la política energética y aseguró que, entre finales de 2024 y mediados de 2025, la energía eléctrica en la provincia aumentó un 456 por ciento. En ese sentido, cuestionó que las ganancias de la empresa estatal Enersa no se destinen a aliviar los costos para el sector productivo.

En la misma línea, el senador Adán Bahl utilizó la ironía para referirse al mensaje del gobernador, al que calificó como un “relato de ficción” alejado de la realidad cotidiana. El ex intendente de Paraná sostuvo que, transcurridos los primeros años de mandato, ya es momento de comenzar a hablar de la “herencia de Frigerio” en áreas clave como vialidad, construcción y educación.

Bordet defendió su gestión y alertó por la Justicia

El ex gobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet también se sumó a las críticas y manifestó su decepción ante lo que consideró una falta de propuestas concretas.

Bordet defendió su administración al asegurar que en diciembre de 2023 “la Provincia estaba en marcha” y que los salarios se ubicaban por encima de la inflación.

Asimismo, expresó preocupación por lo que interpretó como un intento de injerencia sobre el Poder Judicial. “Llama la atención cuando el gobernador le pide a los jueces que ‘interpreten’ la ley laboral teniendo en cuenta la fuente de trabajo. Eso es intentar incidir sobre los fallos”, afirmó, al advertir sobre una posible vulneración de los derechos de los trabajadores en favor de grandes grupos económicos.

De este modo, el inicio del nuevo período legislativo no solo dejó planteadas las prioridades del Ejecutivo, sino que también abrió un escenario de fuerte confrontación política, con visiones contrapuestas sobre el presente y el rumbo de la provincia.