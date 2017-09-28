Los días 29 y 30 de septiembre y 1º de octubre, Diamante será escenario de una actividad denominada “Croquiseros Urbanos“ en homenaje a los 100 Años del Edificio del Banco de la Nación Argentina. Es organizado por el Concejo Deliberante de Diamante, con el apoyo del Banco de la Nación Argentina y el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos.

“Vendrán a Diamante unos 45 croquiceros y artistas plásticos locales y de distintos puntos del país, será una nueva modalidad de mostrar a nuestra ciudad por medio del croquis. La muestra resultante de este encuentro será expuesta en Diamante durante el desarrollo de las actividades y luego en distintos museos de artes plásticas” señaló la Vicepresidente Municipal, Arq. Lelia Recalde.

Los Croquiseros Urbanos es un colectivo de personas unidas por pasiones similares: el dibujo a mano alzada y la observación de la ciudad, entendidas como hechos grupales y sociales de nuestro entorno.

La viceintendente explicó que “un croquisero es aquel al que le apasiona el arte de dibujar, en este caso dibujarán a mano alzada, edificios de nuestra ciudad a fin de captar en trazos rústicos, la escénica de nuestros paisajes y lugares emblemáticos e históricos como lo es nuestro Banco de la Nación, el cual cumple 100 años en esa fecha”.

Desde el Concejo Deliberante de Diamante invitan a croquiseros, afines y a toda la comunidad a participar de este Festejo en honor a los 100 años del Banco Nación de la ciudad de Diamante.

Programa:

Viernes

20:00 horas: Recepción en el Recinto del Concejo Deliberante

Sábado:

10:00 horas: Plaza San Martín: Recorrido junto al Historiador de Diamante, Ricardo Brumatti.

Trabajo y exposición de Croquiseros en Plaza San Martín

13:00 horas: Almuerzo

Trabajo y exposición de Croquiseros en Plaza San Martín

19:00 horas: Presentación a la prensa en el Municipio

Entrega de Reconocimientos por parte de Autoridades del Concejo Deliberante y Banco de la

Nación.

21:00 horas: Cena de despedida.

Domingo:

Opcional Trabajo de Croquiseros en Puerto Diamante

Opcional recorrida guiada por Diamante, Parque Nacional Pre Delta y Aldeas.

La Escuela Especial Nº 15 de Diamante participará desde su Taller de Fotografía acompañando el Homenaje al Edificio y junto a los reconocimientos se entregarán fotos a los participantes.