Victoria.- La comunidad vuelve a palpitar una de sus manifestaciones de fe, cultura e identidad más arraigadas. Desde la Basílica Nuestra Señora de Aránzazu dieron a conocer a Paralelo32 el programa oficial de festejos para este año 2026, convocando a todos los vecinos del casco urbano, la zona rural e islas a sumarse a las actividades bajo el lema pastoral: «Con María, custodios y misioneros».

El novenario: oración cotidiana y compromiso social

La preparación espiritual comenzará mañana domingo 30 de agosto a la hora 11:00 con la Misa de la Catequesis. Por la noche, a las 20:00, se celebrará la Eucaristía por las Comunidades Rurales, integrando a los parajes y capillas de Santo Domingo (Cerro Pajonal), Cristo Rey y Ntra. Sra. de Luján (Rincón del Doll), San Mateo (Molino Doll), San Francisco (Quebrachitos), la Abadía del Niño Dios y el Barrio Arenal.

A lo largo de toda la novena, la rutina diaria incluirá:

07:00 horas: Rezo del Rosario de la aurora en el interior de la Basílica.

09:30 horas: Micro radial pastoral a través de FM Puente (desde el lunes 31 de agosto).

19:15 horas: Recepción de delegaciones comunitarias y Santo Rosario.

20:00 horas: Misa central transmitida por Radio LT 39 y Victoria TeVe.

Cada jornada nocturna estará encomendada a diferentes sectores: trabajadores e instituciones civiles (31 de agosto), comunidades educativas y docentes (1º de septiembre), medios de comunicación en el aniversario de LT39 (2 de septiembre), centros de salud, geriátricos y bendición de embarazadas junto a Grávida (3 de septiembre), colectividades históricas y escuelas públicas (4 de septiembre), instituciones de inclusión social y Scouts (5 de septiembre), y seminaristas junto a parroquias vecinas (6 de septiembre). Durante todos los días se colectarán alimentos no perecederos como ofrenda de caridad.

La víspera: Bendición e imposición de medallas

El lunes 7 de septiembre a la hora 20:00 se celebrará la Misa por la Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, las fuerzas de seguridad y excombatientes de Malvinas, momento en que se impondrán las medallas a los nuevos socios de la Cofradía. A partir de las 22:30 dará inicio la Vigilia, para aguardar unidos el primer minuto del 8 de septiembre y cantar el «Feliz Cumpleaños» a la Patrona al dar la medianoche.

Martes 8

La gran Solemnidad de la Natividad de la Virgen María y Fiesta de Nuestra Señora de Aránzazu desplegará el siguiente cronograma de actos principales:

06:00 horas: Tradicional Misa de hombres.

09:30 horas: Repique jubiloso de campanas en el templo.

09:45 horas: Izamiento del Pabellón Nacional en Plaza San Martín junto a autoridades y vecinos.

15:30 horas: Procesión con la imagen histórica de la Fundadora y Patrona de Victoria. Se entonarán las estrofas del Himno Nacional, la Marcha de Entre Ríos, la Canción Oficial a Victoria y el Himno a la Virgen con el acompañamiento de la Banda Municipal "Sebastián Ingrao". A continuación, se realizará el desfile y bendición de fuerzas de seguridad, parque móvil municipal, maquinarias, taxis, agrupaciones gauchas y emprendedores.

18:00 horas:

Misa Patronal central, presidida por el Obispo Diocesano de Gualeguaychú, Mons. Héctor Luis Zordán.