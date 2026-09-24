La historia de las Hermanas Franciscanas de Gante en América Latina será protagonista de una presentación literaria en Paraná. El viernes 2 de octubre, a las 19, se presentará “Crónica de un sueño. Una mirada a la historia de las Hermanas Franciscanas de Gante en América Latina (1893-2025)”, en el Salón de Actos del Instituto Cristo Redentor, ubicado en Deán J. Álvarez 98.

El encuentro es organizado con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y tendrá acceso libre y gratuito.

Una investigación sobre más de un siglo de historia

El libro fue escrito por Olga Viola de Albano, Rosa Elena Fernández y Cristina Buttori, tres docentes que formaron parte de la comunidad educativa del Instituto Cristo Redentor.

La investigación propone recuperar la historia y el recorrido institucional de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de Gante desde 1893, con una mirada que abarca su presencia en Entre Ríos, Argentina y distintos puntos de América Latina.

La obra reúne aspectos vinculados con la memoria institucional, la presencia territorial y el legado social y pedagógico desarrollado por la congregación a lo largo de más de un siglo.

Un reconocimiento al aporte cultural

“Crónica de un sueño”, publicada por Ana Editorial, fue declarada de interés cultural por distintos organismos.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos otorgó ese reconocimiento mediante la Resolución 531/25. También fue declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura provincial, a través de la Resolución 538/25, y por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná, mediante la Resolución 13/25.

Estos reconocimientos ponen en valor el carácter histórico y documental de una investigación vinculada con el desarrollo educativo e institucional de la región.

La presentación será en el Instituto Cristo Redentor

La elección del propio establecimiento educativo como escenario de la presentación permitirá poner en contacto la investigación con parte de la comunidad que forma parte de esa historia.

El encuentro busca recuperar y compartir una parte del patrimonio educativo y cultural de la provincia a través de un trabajo que reúne documentación, memoria institucional y el recorrido de una congregación con presencia en Entre Ríos y América Latina.