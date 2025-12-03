Tras meses de desaceleración inflacionaria, la preocupación central de los argentinos dejó de ser el aumento de precios para concentrarse en el nivel de actividad económica y su correlato directo: el empleo y los ingresos. Así lo explicó el consultor Guillermo Oliveto, quien advirtió que la incertidumbre por la falta de dinamismo productivo crece en un contexto de fuerte destrucción de puestos de trabajo.

Según datos oficiales, solo durante 2025 se están perdiendo cerca de 10.000 empleos privados por mes, lo que eleva a más de 220.000 los puestos destruidos desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. El impacto se siente con mayor fuerza en provincias dependientes de pocos sectores económicos, como Santa Cruz, La Rioja y Formosa.

Las provincias más afectadas

Las cifras desestacionalizadas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) revelan caídas históricas:

Santa Cruz: -15% de su empleo formal privado (9.807 puestos).

La Rioja: -11,25% (3.675 puestos).

Formosa: -8,16% (2.016 puestos).

En Santa Cruz, la contracción se explica mayormente por la baja en el petróleo convencional y la reducción de empleo público. El Plan Andes, impulsado por YPF para desprenderse de campos maduros y concentrarse en Vaca Muerta, provocó el traspaso y privatización de operaciones que derivó en la pérdida de 4.000 empleos.

En La Rioja, la crisis combina el parate de la obra pública y la caída industrial. Los sectores textil y del calzado —ambos sensibles a la apertura importadora— redujeron personal y achicaron plantas. En Formosa, en cambio, la caída del empleo se explica casi íntegramente por el freno a la construcción.

La misma lógica se repite en Santiago del Estero (-6,1%) y Chaco (-7,6%), provincias donde la obra pública es uno de los principales motores económicos.

En Tierra del Fuego (-2,2%), la contracción se asocia al retroceso de la industria electrónica, una de las más afectadas por la liberalización comercial.

Los sectores más golpeados

Las ramas productivas que más empleo perdieron desde el inicio de la actual administración fueron:

Construcción: -62.741 puestos (-14,3%).

Industria: -42.406 puestos (-3,6%).

Explotación de minas y canteras: -6.600 puestos (-7%).

“El impacto en la construcción es decisivo. La obra pública es industria de industrias”, explicó Oliveto, coincidiendo con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, quien advirtió sobre el efecto multiplicador del sector en toda la economía.

A su vez, la industria opera hoy con una capacidad instalada del 61,1%, según el INDEC, reflejo de la baja demanda y la mayor competencia importada.

El caso de Entre Ríos: impacto moderado, pero presente

Entre Ríos perdió el 2,1% del empleo formal privado, una caída significativa aunque menor comparada con provincias altamente dependientes de un único sector económico. Su estructura productiva diversificada y el peso del agro permitieron amortiguar el impacto de la recesión.

¿Qué ocurre en las provincias grandes?

La magnitud poblacional hace que los números absolutos sean particularmente sensibles en distritos como Buenos Aires, Santa Fe o CABA.

Provincia de Buenos Aires: -44.220 empleos (-2,2%).

CABA: -29.312 empleos (-1,9%).

Santa Fe: -10.007 empleos (-1,9%).

Córdoba: -8.815 empleos (-1,7%).

El derrumbe bonaerense se explica en gran parte por el retroceso industral. Entre 2023 y mayo de 2025, cerraron 15.564 empresas, de las cuales más de 4.000 eran bonaerenses. Córdoba y CABA también sufrieron fuertes pérdidas de unidades productivas.

En la Ciudad de Buenos Aires, la caída habría sido mayor sin la resiliencia del sector servicios, que logró un crecimiento de 0,9% entre el tercer trimestre de 2023 y el segundo de 2025.

Dos excepciones: Neuquén y Tucumán lograron crecer

En medio de un país en retroceso laboral, solo dos provincias consiguieron crear empleo:

Neuquén: +4.102 empleos (+2,9%)

Impulsada por Vaca Muerta, la provincia volvió a liderar la creación de empleo formal gracias a la expansión petrolera y su amplia red de proveedores y servicios asociados.

Tucumán: +121 empleos (+0,1%)

El crecimiento fue leve, pero positivo, impulsado por la agroindustria, especialmente la cadena citrícola.

Un escenario laboral que redefine prioridades

La caída generalizada del empleo evidencia que el freno de la actividad económica se convirtió en la principal preocupación de los argentinos. Con la inflación en descenso, la discusión pública vuelve a centrarse en la capacidad de generar trabajo, sostener ingresos y reactivar los sectores productivos.

Mientras algunas provincias logran sobrevivir o incluso crecer gracias a la especialización en sectores dinámicos, buena parte del país atraviesa el período de destrucción laboral más fuerte de los últimos años. La recuperación del nivel de actividad será clave para revertir esta tendencia y devolver estabilidad a un mercado de trabajo golpeado por la recesión.