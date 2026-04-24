La situación, que se viene agravando desde fines de marzo, encendió señales de alarma en toda la comunidad educativa. Familias, docentes y directivos temen que, de no mediar una respuesta urgente del Gobierno provincial, cientos de alumnos queden sin acceso a las aulas.

Un servicio esencial en riesgo

El transporte escolar en zonas rurales no es un servicio complementario, sino una herramienta clave para garantizar el derecho a la educación. En muchas localidades dispersas, representa el único vínculo entre el hogar y la escuela.

Sin embargo, según denunciaron los transportistas, la actividad atraviesa una “lenta agonía”. El aumento sostenido de costos —especialmente combustible y mantenimiento—, sumado a la falta de actualización en los pagos que reciben, ha generado un escenario insostenible.

A esto se suman factores estructurales como las largas distancias y el mal estado de los caminos rurales, que aceleran el desgaste de los vehículos y elevan aún más los gastos operativos.

El comunicado: una advertencia contundente

En el documento difundido por el sector, los trabajadores describen con preocupación el deterioro del sistema:

“El aumento sostenido de los costos operativos —principalmente el combustible—, sumado a la falta de una actualización acorde en los valores que se perciben por los recorridos, ha generado un desfasaje que pone en riesgo la continuidad del servicio”.

También remarcan que, pese al compromiso diario de los transportistas, los ingresos actuales “no alcanzan para cubrir los costos básicos de funcionamiento”.

Las imágenes que circulan en redes sociales —vehículos deteriorados y falta de inversión— reflejan, según el comunicado, un sistema que podría colapsar si no se toman medidas urgentes.

Impacto directo en la educación

Desde distintas comunidades educativas del interior entrerriano advierten que la problemática ya comienza a sentirse. La posibilidad de interrupciones en el servicio genera incertidumbre en miles de familias.

“Este no es un problema sectorial, impacta directamente en la educación”, sostienen en el comunicado. En zonas rurales, donde las distancias son extensas y las alternativas escasas, la suspensión del transporte implicaría la imposibilidad concreta de asistir a clases.

Padres y docentes coinciden en que, sin una recomposición de los valores del servicio, el sistema podría resentirse en el corto plazo.

Un reclamo sin respuesta

Pese a los reiterados planteos del sector, los transportistas aseguran que hasta el momento no han recibido una solución concreta por parte de las autoridades provinciales.

La incertidumbre crece mientras el conflicto escala. La pregunta que comienza a instalarse en las comunidades es clara: qué ocurrirá si el servicio deja de funcionar.