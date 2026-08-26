El dueño de Textil Galfione y presidente de Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, analizó junto a Rubén Pallone, empresario y directivo de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines; y a Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la actualidad del sector manufacturero y, en conjunto, explicaron cuáles son los principales problemas que tienen las industrias que representan.

Durante el panel debate, que tuvo lugar en el 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se lleva a cabo del 25 al 27 de agosto en La Rural, Galfione afirmó: “Ya perdimos más de 800 empresas, más de 25 mil puestos de trabajo registrados. Y es producto de la baja del consumo y del poder adquisitivo”.

“La ropa es un bien esencial. De alimentarnos no podemos prescindir; de vestirnos sí, porque podemos ponernos la ropa usada. Cada vez que nos falta el mango, lo primero que restringimos es la ropa. De la misma manera, cada vez que tenemos la posibilidad de que nos sobre algo, lo primero que hacemos es cambiar el zapato, la campera, la camisa”, señaló el titular de Pro Tejer.

Y añadió: “Por eso somos un sector termómetro. Cuando uno quiere saber cómo está la economía de un país, debe mirar el sector textil. Cada vez que al sector textil le fue mal, a la Argentina le fue peor. Y lo que vemos en el sector textil lo vemos en todos los sectores. Nuestro sector es el primero, pero detrás vienen todos los demás”.

“Los que creían que la economía se iba a acomodar se están cayendo como un piano. Porque en Argentina hay políticas para determinados sectores, pero no hay para otros. Cuando uno habla de los RIGI, de grandes inversiones: ahí hay una política de Estado clara, precisa y con una inmensa cantidad de recursos. Marcos Galperin, con la empresa más grande de Argentina, está subsidiado con nuestros impuestos. Y no sé si hace falta subsidiar con impuestos una empresa de miles de millones de dólares”, afirmó.

Y cerró: “Nosotros no pedimos ninguna ventaja. Es mentira que sólo funcionamos si estamos protegidos. No sé cuántos sectores compiten como el textil. Tenemos más de 3500 empresas. No sé qué sector compite más que el sector textil, sin embargo, dicen que somos los que cazamos en el zoológico. Hay un gran relato que se construye por ideología”.

Por su lado, Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), dijo durante su intervención: “Creo que, junto con el sector textil, somos los que tenemos los peores índices en producción, empleo y ventas. Son todos índices negativos. Y no vemos una perspectiva de mejora”.

“Estamos atravesando un conjunto de cosas donde la primera variable es la caída de consumo. Esa es la base principal de por qué hoy cierran industrias, comercios. Agregándole al aumento de las importaciones, la fuerte entrada de contrabando, de falsificación a niveles descontrolados. Es un 500 por ciento más que en otras épocas”, precisó Moschetto.

Y dijo: “En el panel anterior se decía que contrabando hubo siempre, pero no a estos niveles. Y no sólo es porque hay por la Aduana porosa, sino porque caminan por todas las rutas, todas las ciudades y barrios. Y está abierto a las redes sociales. Trabajamos directamente con Aduana y se trabaja, pero realmente el efecto es tan chico que no hace mella a lo que entra. Estamos hablando de 10 millones de pares de contrabando por año”.

Finalmente, Rubén Pallone, empresario y directivo de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines, dijo: “El nuestro es un sector muy dinámico, muy ligado a la exportación y muy valorado. Un sector muy dinámico, porque al ser de mano de obra intensiva, multiplica el valor de la materia prima. Y justamente es creadora de muchos puestos de trabajo”.

“Dicho esto, tengo que decir que las empresas hoy están al 50 por ciento de su capacidad en el mejor de los casos. Con una pérdida del 15 por ciento de la plantilla. Y esto es por el esfuerzo que hacen las empresas, valorando que son mano de obra calificada, para no despedir a fuerza de capitalización constante. O sea, cubriendo a fin de mes el hueco que provoca no llegar al equilibrio. Y cuando no pueden, las empresas tienen que cerrar”, afirmó Pallone.

Quien luego sumó: “Y se han producido muchos cierres de empresas. Los motivos los conocemos. Tiene que ver con una competencia muy desigual. Hasta hace tres años teníamos 400 CUIT que importaban, hoy estamos arriba de 1500. Se importa marroquinería terminada, que abarca algo de cuero y el sintético. Hoy entran a precios ridículos, porque entran sin valor de criterio, que garantizaba que no haya superpoblación”.

“Hoy entran productos a centavos de dólar. Hemos detectado billeteras a menos de un dólar. Y acá eso cuesta hacerla no menos de 5 dólares, que es el valor original que está en China. Hay desfasaje porque hay una escala mucho mayor, pero la diferencia no sería tanta si no se subfacturara”, añadió sobre las complicaciones que atraviesa su sector.