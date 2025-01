La empresa agropecuaria cordobesa Campo de Avanzada anunció este martes que no podrá afrontar el pago de la última cuota de sus Obligaciones Negociables Pyme (ON), que asciende a 7,5 millones de pesos. Con esta decisión, la firma se suma a otras tres empresas del sector que ya han caído en default debido a las dificultades económicas que atraviesa la industria agropecuaria, especialmente por factores climáticos adversos y una crisis generalizada.

Campo de Avanzada había emitido una ON en enero de 2022 por un total de 25 millones de pesos, de los cuales aún debía cancelar una cuota de 6,25 millones de pesos más intereses, con vencimiento el próximo martes 21 de enero. Sin embargo, ante la imposibilidad de afrontar este pago, la empresa optó por anunciar públicamente su incumplimiento.

Impacto de la sequía y plagas en la producción

La firma, que posee 7.000 hectáreas alquiladas en Entre Ríos, donde se cultivan principalmente maíz, trigo y soja, había solicitado un concurso preventivo a mediados de 2024. En su solicitud, la empresa explicó que la situación económica del país, sumada a varios factores extraordinarios e imprevisibles, había afectado gravemente su actividad productiva. La sequía prolongada de las tres últimas temporadas y una plaga conocida como "chicharrita", que afectó la producción de maíz, fueron los factores clave que perjudicaron su desempeño.

Surcos y otras empresas en default

Campo de Avanzada no es la única empresa del sector agropecuario que atraviesa dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. Surcos, otra firma agropecuaria, también comunicó que no pagará el séptimo vencimiento de sus obligaciones negociables, que totaliza 69.025 dólares. Esta deuda tenía como fecha límite este lunes, y, al igual que Campo de Avanzada, Surcos había defaulteado previamente en diciembre, cuando no pudo hacer frente a pagos por 3,5 millones de dólares y 9.364 millones de pesos.

La crisis de las Obligaciones Negociables Pyme

El default de Campo de Avanzada se suma a una serie de casos en los que empresas del sector agropecuario han caído en incumplimiento de pagos de ON. La crisis que afecta a las Pymes del agro ha dejado al descubierto las dificultades que atraviesan muchas firmas para mantenerse a flote en un contexto de precios internacionales fluctuantes, un clima adverso y una economía nacional que sigue siendo un desafío para el sector productivo.

La crisis de las ON no solo afecta a los productores, sino que también tiene un impacto en el financiamiento del sector, generando incertidumbre sobre el futuro de las empresas que dependen de estos instrumentos para sostener sus operaciones.

Perspectivas y desafíos

A medida que el sector agropecuario sigue enfrentando dificultades, las autoridades y las entidades financieras tendrán que encontrar soluciones para evitar un mayor colapso en la actividad. El panorama se complica para las empresas que dependen de la producción agrícola, especialmente en un contexto económico y climático difícil. El impacto de la sequía, las plagas y la crisis económica general sigue afectando la estabilidad financiera de las empresas agropecuarias, que luchan por mantenerse operativas y cumplir con sus compromisos.