La Municipalidad de Crespo y el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios confirmaron la realización de la tradicional Feria Navideña 2025, que tendrá lugar el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, a partir de las 19:00, en pleno centro de la ciudad. El evento, ya instalado como uno de los encuentros más esperados del año, volverá a reunir a emprendedores, comercios, familias y visitantes en un ambiente festivo típico de las celebraciones de Fin de Año.

La propuesta contará con un patio gastronómico en Plaza Sarmiento, donde habrá una amplia variedad de opciones culinarias y un espacio de encuentro para disfrutar de ambas jornadas. Además, la feria incluirá la participación de emprendedores locales dedicados a la producción y elaboración propia de artículos, quienes podrán exhibir y comercializar sus productos acompañando el movimiento del sector comercial céntrico.

La programación artística también tendrá un rol protagónico: Papá Noel, shows de ‘Pintacaritas’, música en vivo, DJ, propuestas infantiles como peloteros, espectáculos itinerantes y diversas actividades recreativas completarán el espíritu navideño que caracterizará las calles céntricas.

El intendente Marcelo Cerutti destacó el significado de esta celebración comunitaria: “Volveremos a encontrarnos con la Feria Navideña, para seguir celebrando juntos todo lo realizado y conseguido durante el año, con mucho esfuerzo, compromiso y trabajo, para seguir haciendo progresar nuestro ‘Crespolindo’”, expresó.

Emprendedores

La subdirectora de Empleo y Emprendedurismo, Vanina Schrooh, informó que la feria abarcará un amplio sector del casco céntrico, comprendido por las calles las calles San Martín (de Estrada a Güemes), Irigoyen (entre H. Seri y Otto Sagemüller), Moreno (entre Otto Sagemüller y H. Seri), Belgrano (entre Otto Sagemüller y 25 de Mayo) y Sarmiento (entre Otto Sagemüller y 25 de Mayo). Allí, comerciantes y emprendedores locales exhibirán y venderán sus productos en un entorno pensado para el disfrute familia.

Crecimiento y expectativas

El referente del sector comercial, Diez, resaltó el crecimiento sostenido de la feria en cada edición: “La feria viene creciendo año a año, con muchas expectativas no solo para los comerciantes del centro, también para comercios de otros barrios que se trasladan con un puesto para el circuito. Es una excelente vidriera para el comercio local y recibe visitantes de otras localidades. Se ha transformado en un evento turístico para nuestra ciudad”, afirmó.

Atractivos y espectáculos

Los espectáculos tendrán lugar en las esquinas de San Martín y Avenida Belgrano y en San Martín y Moreno. Durante ambas jornadas, Papá Noel recorrerá distintos sectores de la feria. Habrá música, autos a control remoto y pintacaritas. Este fin de semana las diferentes academias de la ciudad nos acompañarán con su baile y expresión.

Sábado 13 de diciembre

Presentaciones de Academia Motus, Kamar Danzas Árabes y Yerá Danzas Folklóricas.

Domingo 14 de diciembre

Serendipia, Arte en Movimiento.

El Show de Cartoncito, espectáculo para todo público.

Teatro itinerante Sketch con El Grinch y su amiga.

En la Feria Navideña 2025, diferentes espacios municipales mostrarán sus proyectos e intercambiarán experiencias y dudas con los vecinos.

Espacio para la niñez

Los más pequeños tendrán un sector pensado especialmente para ellos. La Dirección de Desarrollo Humano y la Subdirección de Cultura presentarán un Espacio para la Niñez con participación de docentes de los jardines municipales. También habrá peloteros sobre la calle Sarmiento (enfrente de la Escuela N.º 54).

Salud, Salud animal y ambiente

El Área de Salud ofrecerá control de presión arterial e información sobre los servicios de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y del Punto Saludable.

En el marco de la campaña ‘¡Yo le digo No a la pirotecnia!’, y como forma de concientización, desde el Área de Salud Animal y Desarrollo Humano tendrán un stand donde el público tendrá la experiencia de escuchar lo que percibe una persona con hipersensibilidad auditiva.

Por su parte desde el Área de Ambiente difundirá material educativo y expondrá los trabajos y proyectos municipales como placas plásticas, ladrillos, lombricompuesto, arbolado autóctono y ‘Hacela Circular’, una iniciativa que promueve la reutilización, el reciclaje y la reducción mediante la entrega de prendas para darles una segunda vida útil.