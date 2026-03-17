La jornada incluyó el encuentro entre el intendente Marcelo Cerutti y el presidente del CONICET, Daniel Salamone, acompañado por el director Walter Sione. También participaron funcionarias del gabinete municipal: Vanesa Pusineri (Gobierno y Desarrollo Humano), Evangelina Schmidt (Economía, Hacienda y Producción) y Bettina Hofer (Infraestructura y Ambiente).

Durante la reunión, Cerutti destacó la importancia del trabajo conjunto con el sistema científico. “Este encuentro nos permite seguir avanzando en desafíos futuros, incorporando tecnología a procesos que Crespo viene desarrollando desde hace más de 30 años”, señaló. En ese sentido, remarcó el valor del hábito ciudadano de separación domiciliaria de residuos, clave para consolidar un modelo eficiente basado en la economía circular.

Uno de los ejes principales fue la producción de ladrillos elaborados a partir de PET reciclado. “Son mucho más que un material de construcción: representan la capacidad de transformar residuos en recursos útiles, con una mirada sostenible hacia el futuro”, expresó el intendente.

Por su parte, Salamone calificó como “notable” el compromiso de la comunidad crespense con la separación de residuos y destacó el valor de las iniciativas locales. “Tiene un impacto especial ver cómo un desecho contaminante se convierte en un producto beneficioso, con propiedades térmicas y aislantes”, afirmó.

En la misma línea, Sione subrayó la relevancia del sistema científico-tecnológico aplicado a problemáticas concretas. “Esto demuestra un camino posible, donde la ciencia se vincula con la producción y las necesidades de la sociedad”, sostuvo.

Recorridas por el Parque Ambiental y viviendas sustentables

Tras la reunión, la comitiva visitó el Parque Ambiental de Crespo, donde fueron recibidos por Javier Folmer y Raquel Gorostiaga. Allí observaron los procesos de reciclado que permiten transformar residuos en productos como ladrillos de PET y madera plástica.

Posteriormente, recorrieron viviendas sociales destinadas a adultos mayores, construidas con criterios de accesibilidad y materiales sustentables. Estas unidades habitacionales, ubicadas en la intersección de avenida Los Constituyentes y Los Talas, fueron edificadas con aproximadamente 33.000 ladrillos de PET reciclado.

Estos materiales cuentan con certificación de aptitud técnica otorgada por el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE), institución de doble dependencia entre el CONICET y la Asociación de Vivienda Económica.

Además, desde el municipio se informó sobre el trabajo conjunto con el gobierno provincial para la construcción de aulas en la Escuela Nº 105 “Patria Libre”, también utilizando este tipo de ladrillos reciclados.

Un modelo ambiental con base comunitaria

El sistema de gestión de residuos de Crespo se sostiene en una política pública de larga data, basada en la reducción, reutilización y reciclaje. La separación en origen —orgánicos, inorgánicos y sanitarios— es una práctica extendida en la comunidad, lo que permite maximizar el aprovechamiento de los residuos.

Este enfoque, acompañado por programas de educación ambiental, impulsa la producción de nuevos materiales y promueve una ciudad más sustentable, bajo el concepto de “dar otra oportunidad” a los desechos mediante procesos de economía circular.

El rol del CONICET

El CONICET es el principal organismo de promoción científica y tecnológica de Argentina, con miles de investigadores, becarios y profesionales distribuidos en todo el país. Su trabajo abarca áreas como las ciencias agrarias, exactas, sociales, biológicas y de la salud, con un fuerte enfoque en la transferencia de conocimiento hacia la sociedad.