La Municipalidad de Crespo pondrá en marcha una nueva edición de la Juegoteca Barrial de Emociones, una propuesta destinada a niños y niñas de entre 7 y 9 años, que busca acompañar el desarrollo emocional a través del juego, el arte y la imaginación.

Los encuentros comenzarán el jueves 24 de septiembre, de 9:00 a 10:00, en el Centro Integral de Salud Mental y Adicciones, ubicado en Corrientes 1684.

Cómo participar

La propuesta contempla cuatro encuentros, con una frecuencia semanal, y estará coordinada por una psicóloga junto con un equipo de salud.

Para participar es necesario realizar una inscripción previa hasta el miércoles 23 de septiembre.

Las familias pueden inscribirse:

Por WhatsApp: 343 464838, de 8:00 a 12:00.

343 464838, de 8:00 a 12:00. De manera presencial: en el Centro Integral de Salud Mental y Adicciones, Corrientes 1684, en el mismo horario.

Un espacio para trabajar las emociones

La Juegoteca busca que las infancias puedan reconocer lo que sienten, poner en palabras sus emociones y compartirlas con otros, mediante actividades lúdicas y creativas.

El objetivo es generar un espacio de expresión en el que puedan desarrollar herramientas para comunicarse y construir vínculos saludables desde edades tempranas.

Una propuesta que continúa

La primera experiencia de la Juegoteca Barrial de Emociones se realizó en octubre de 2025, en el edificio NIDO.

Con esta nueva edición, el Municipio busca dar continuidad a la iniciativa y fortalecer los espacios destinados al acompañamiento y la promoción del bienestar emocional durante la infancia.