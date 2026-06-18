Crespo.- La presidenta de la Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura, Mariela Gallinger, comentó a Paralelo32 las intensas actividades que está organizando la institución durante 2026.

Seminario internacional

En abril se realizó el Seminario Internacional sobre Avicultura sobre cuatro ejes: Inteligencia Artificial aplicada al rubro avícola, Arraigo rural, Desarrollo Local con el aporte del sector para consolidar pequeñas localidades, Infraestructura en caminos para consolidar la logística asociada a las dos cadenas de valor, pollo y huevo. Gallinger se mostró satisfecha con los resultados obtenidos en esa primera gran actividad anual de la Asociación que permitió dar un panorama amplio y completo de la actualidad en un sector que enfrenta grandes desafíos en salto tecnológico, para consolidar su desarrollo productivo.

Cena del encuentro

Próximamente, el 4 de julio se hará la Cena del Encuentro de la Industria Avícola en el Salón Barcelona, con dos objetivos fundamentales: lograr la presencia de la familia de los productores avícolas, por un lado; integrar a las dos costas, Paraná y Uruguay, y a la dos cadenas de valor, carne y huevo, en un encuentro de camaradería del sector.

“Queremos contar la historia de la Asociación de la que esta conducción es parte y sostiene un legado de generaciones anteriores”, señaló Gallinger. Sin confirmaciones aún, la cena podría contar con ponencias de especialistas. En tanto, la velada musical estará a cargo de Juan Manuel Bilat, destacado acordeonista y compositor de música litoraleña.

En este punto, la dirigente avícola destacó que las entradas para la cena están abiertas para toda persona, especialmente quienes tengan o hayan tenido alguna relación con la actividad avícola personal o en la historia de su grupo familiar.

Semana del Huevo

Finalmente, del 5 al 9 de octubre se desarrollará la Segunda Semana del Huevo, que también se está organizando, centrada en ponencias y debates con especialistas, sobre temas que inciden directamente en el desarrollo de la avicultura entrerriana: novedades en genética aviar, IA aplicada a la producción, energías renovables, mercados internacionales, novedades en robótica, entre otros temas previstos. “Aunque está centrado en el sector avícola, invitamos a participar en la Semana del Huevo al público en general que quiera asistir a las ponencias que estamos organizando”, agregó Gallinger.