En el marco de un nuevo fin de semana largo y con una fecha profundamente significativa para la historia argentina, Crespo se prepara para vivir jornadas cargadas de propuestas culturales, recreativas, deportivas y patrióticas.

La conmemoración del 25 de Mayo, fecha que recuerda la conformación de la Primera Junta de Gobierno en 1810 y el inicio del proceso independentista argentino, será el eje central de una agenda que combinará memoria histórica, encuentro comunitario y actividades para todas las edades.

Desde el viernes 22 hasta el lunes 25 de mayo, la ciudad ofrecerá múltiples opciones impulsadas por el municipio, instituciones educativas, clubes, espacios culturales y organizaciones locales.

Acto oficial por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo

Uno de los momentos centrales del fin de semana será el Acto Protocolar Oficial por el 216º Aniversario de la Revolución de Mayo, previsto para el lunes 25 de mayo, desde las 10:00, frente al edificio de la Municipalidad de Crespo.

La ceremonia contará con la presencia de:

Autoridades locales y provinciales

Fuerzas policiales y militares

Bomberos

Representantes eclesiásticos

Veteranos de Malvinas

Sectores comerciales, productivos y agropecuarios

Instituciones educativas, deportivas y sociales

Vecinos de la comunidad

El acto será uno de los puntos más representativos de la agenda patriótica.

“Sucesos de Mayo 1810”: historia, teatro y tradición

La programación histórica comenzará el viernes 22 de mayo, a las 19:00, en el Museo Municipal del Centenario, con la propuesta “Sucesos de Mayo 1810”.

La actividad consistirá en un recorrido escénico e histórico sobre los acontecimientos que marcaron la Revolución de Mayo, mediante cuatro representaciones:

El apuro de Cisneros

Tertulia en lo de Mariquita

El Café de Marco

Revuelo en el mercado

La jornada incluirá teatro, música y danza, con participación de los talleres del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA).

También se desarrollará un acto formal con la presencia de banderas de distintas instituciones de la ciudad.

Teatro nacional y espectáculo infantil en el Salón Municipal

El Salón Municipal de Crespo volverá a ser uno de los escenarios principales del fin de semana.

“Tango para tres”

El viernes 22 de mayo, a las 21:00, se presentará la obra “Tango para tres”, protagonizada por Arnaldo André, Marta González y Romina Fernándes.

La propuesta combina comedia dramática, tensión emocional y vínculos cruzados.

La historia fue escrita y dirigida por Hernán Krasutzky, bajo producción de Damián Sequeira.

Las entradas tienen un valor de 38.000 pesos y pueden adquirirse en las cajas municipales.

“La Patrulla de Cachorros”

Para el público infantil, el sábado 23 de mayo, desde las 17:00, llegará “La Patrulla de Cachorros”, una propuesta teatral y musical inspirada en personajes animados que promete una tarde de entretenimiento familiar.

El valor de la entrada es de 18.000 pesos y abonan niños desde 1 año.

Los tickets se consiguen en Librería Lapiloco.

Artesanos y producción local

La actividad comercial y artesanal también tendrá su espacio con la Segunda Feria de Mayo de Hecho en Crespo, organizada por artesanos independientes de la ciudad.

Será el sábado 23 de mayo, desde las 15:30, en Plaza Sarmiento.

Habrá productos de:

Tejidos en croché, macramé y dos agujas

Cestería nórdica

Plantas suculentas

Cerámica

Porcelana fría

Bordados

Bijouterie

Artículos decorativos en madera

La feria buscará visibilizar y fortalecer la producción artesanal local.

Formación técnica en manejo seguro de gases refrigerantes

Durante el 22 y 23 de mayo, de 9:00 a 18:00, se desarrollará la capacitación “Buenas prácticas en el manejo de gases refrigerantes inflamables”, en el edificio NIDO Dr. Adolfo Goldenberg.

La formación se enmarca en el Plan Nacional para la Eliminación del Consumo de HCFCs, impulsado junto a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

La actividad está destinada a técnicos y profesionales en refrigeración y cuenta con apoyo de los municipios de Crespo, Viale y Ramírez, además del Gobierno de Entre Ríos.

Un fin de semana con fuerte protagonismo deportivo

La agenda deportiva también tendrá múltiples actividades.

Fútbol

Se jugarán distintas instancias del Torneo Apertura de la Liga de Paraná Campaña y del campeonato Gurises de Paraná Campaña.

Entre los cruces destacados:

Clásico crespense Sub 17 : Unión vs Sarmiento (viernes 22, estadio Mundialista 25 de Agosto)

: Unión vs Sarmiento (viernes 22, estadio Mundialista 25 de Agosto) Partidos en categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15

Torneo Mujeres de Paraná Campaña

Octavos de final para Cultural en Sub 20, Sub 17 y Primera (lunes 25)

Bochas

El Centro Recreativo y Cultural Ferroviario de Crespo será sede del 5º Torneo Especial Individual Aniversario, con participación de destacados jugadores del país.

Se disputará sábado y domingo desde las 9:00.

Básquet

El Club Atlético Unión recibirá en el Torneo Apertura de la Asociación Paranaense a:

Sionista

Libertador San Martín B

Talleres B

Vóley

La categoría Sub 14 de la Escuela Municipal de Crespo jugará en el estadio Arena Celeste, donde recibirá a equipos de Paraná y Cerrito.

Un 25 de Mayo con identidad, encuentro y comunidad

Con actividades que combinan historia, arte, formación, deporte y vida social, Crespo vivirá un fin de semana largo atravesado por el espíritu patrio y la participación comunitaria.

La ciudad volverá a reunir a vecinos, familias e instituciones en torno a una fecha que forma parte del origen de la identidad argentina.