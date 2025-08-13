Las entradas se habían agotado 48 horas antes, augurando un nuevo éxito para el grupo, y así fue: niños, jóvenes y adultos disfrutaron de principio a fin esta propuesta cómico-costumbrista que arrancó sonrisas sin descanso.

El trío actoral compuesto por Juan Carlos Bernat, Ezequiel Buch y Darío Rodríguez Heinze brilló sobre el escenario, acompañado por Facundo Giménez en sonido e iluminación, y por María Sánchez en vestuario y escenografía.

Las reacciones del público fueron tan entusiastas como pintorescas: “Nos reímos hasta por los ojos”, “Hasta los muertos se reían”, decían algunos espectadores al salir. Incluso transeúntes que pasaban frente a la sala comentaron que “desde la esquina de la plaza se escuchaban las carcajadas”.

La obra volverá a escena el sábado 23 de agosto a las 20:30 en el salón comunal de Aldea Santa Rosa, con entradas disponibles en Autoservicio Lindt (Carbó y Dorrego). Las siguientes funciones serán el sábado 13 de septiembre en la sala municipal de Crespo (21:00) y el domingo 14 de septiembre en la Casa Municipal de la Cultura de General Ramírez (20:30).

El elenco PVC, fiel a su lema “Pintar una sonrisa en tu rostro”, agradeció a todos quienes colaboraron para hacer posible esta puesta que, una vez más, confirmó que el humor sigue siendo un gran punto de encuentro para la comunidad.