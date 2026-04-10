Agenda
Crespo vivió el “Cross de las Escuelas” con una amplia participación estudiantil
En el marco de los festejos por el 138º aniversario de la ciudad, Crespo llevó adelante una nueva edición del “Cross de las Escuelas”, una propuesta deportiva destinada a estudiantes de distintos niveles educativos. La actividad se realizó el jueves 9 de abril y convocó a adolescentes y jóvenes de la comunidad.
La iniciativa formó parte del calendario de celebraciones impulsado por el municipio y buscó promover la actividad física, el encuentro y los hábitos saludables entre los estudiantes.
Un circuito que integró deporte y espacios emblemáticos
La competencia se desarrolló a partir del predio del Museo de la Maquinaria Agrícola Antigua, con un recorrido que incluyó sectores del Parque del Lago, el Campo de la Tradición y el predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura.
Los participantes fueron organizados en cuatro categorías: 6º grado, 1º año, 2º y 3º año, y ciclo superior (desde 4º hasta el último año), lo que permitió una amplia participación de estudiantes de diferentes edades.
El intendente Marcelo Cerutti destacó la elección del lugar: “Optamos por realizar el Cross en un espacio con mayor protección y seguridad vial para los chicos, como es esta zona”, señaló.
Promoción de la salud y el deporte
La actividad coincidió con dos fechas significativas: el Día Mundial de la Actividad Física (6 de abril) y el Día Mundial de la Salud (7 de abril), reforzando el enfoque de la propuesta.
Tras la competencia, los participantes compartieron una merienda saludable, se realizó la entrega de medallas y se distribuyeron elementos deportivos a las instituciones educativas.
“Seguimos enfocados en promover hábitos saludables y los valores que aporta el deporte”, remarcó Cerutti, quien también valoró el acompañamiento de la comunidad en este tipo de iniciativas.
Trabajo conjunto y participación
El evento contó con la colaboración de estudiantes del profesorado del Instituto Superior de Formación Docente Sagrado Corazón, quienes participaron en la organización y desarrollo de la jornada.
Además, estuvieron presentes autoridades locales como Vanesa Pusineri (secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano), Francisco Morales (subdirector de Deportes), Nicolás Bernat (coordinador de Escuelas Municipales) y el concejal Aníbal Lanz.