En el marco de los festejos por el 138º aniversario de la ciudad, Crespo llevó adelante una nueva edición del “Cross de las Escuelas”, una propuesta deportiva destinada a estudiantes de distintos niveles educativos. La actividad se realizó el jueves 9 de abril y convocó a adolescentes y jóvenes de la comunidad.

La iniciativa formó parte del calendario de celebraciones impulsado por el municipio y buscó promover la actividad física, el encuentro y los hábitos saludables entre los estudiantes.

Un circuito que integró deporte y espacios emblemáticos

La competencia se desarrolló a partir del predio del Museo de la Maquinaria Agrícola Antigua, con un recorrido que incluyó sectores del Parque del Lago, el Campo de la Tradición y el predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Los participantes fueron organizados en cuatro categorías: 6º grado, 1º año, 2º y 3º año, y ciclo superior (desde 4º hasta el último año), lo que permitió una amplia participación de estudiantes de diferentes edades.

El intendente Marcelo Cerutti destacó la elección del lugar: “Optamos por realizar el Cross en un espacio con mayor protección y seguridad vial para los chicos, como es esta zona”, señaló.

Promoción de la salud y el deporte

La actividad coincidió con dos fechas significativas: el Día Mundial de la Actividad Física (6 de abril) y el Día Mundial de la Salud (7 de abril), reforzando el enfoque de la propuesta.

Tras la competencia, los participantes compartieron una merienda saludable, se realizó la entrega de medallas y se distribuyeron elementos deportivos a las instituciones educativas.

“Seguimos enfocados en promover hábitos saludables y los valores que aporta el deporte”, remarcó Cerutti, quien también valoró el acompañamiento de la comunidad en este tipo de iniciativas.

Trabajo conjunto y participación

El evento contó con la colaboración de estudiantes del profesorado del Instituto Superior de Formación Docente Sagrado Corazón, quienes participaron en la organización y desarrollo de la jornada.

Además, estuvieron presentes autoridades locales como Vanesa Pusineri (secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano), Francisco Morales (subdirector de Deportes), Nicolás Bernat (coordinador de Escuelas Municipales) y el concejal Aníbal Lanz.