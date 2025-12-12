El segundo fin de semana de diciembre marca la recta final del año y encuentra a Crespo preparando una amplia agenda de actividades para disfrutar en comunidad. Desde este viernes 12 hasta el domingo 14, instituciones y organismos locales presentan diversas propuestas reunidas en la agenda ¡Viví Crespo!, que invitan a vecinos y visitantes a compartir celebraciones previas a las fiestas.

Feria Navideña en el centro

El centro de la ciudad se transformará en un gran paseo peatonal este sábado y domingo desde las 19:00, con una nueva edición de la Feria Navideña. Comercios y emprendedores locales ofrecerán productos con promociones especiales para las compras de fin de año, en un ambiente pensado para recorrer en familia.

La actividad incluirá además espacios gastronómicos, juegos infantiles y espectáculos artísticos, generando un atractivo paseo para todas las edades. La organización está a cargo del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios Crespo junto a la Municipalidad de Crespo.

Concierto navideño en el Salón Municipal

La música también será protagonista este fin de semana con el concierto “Navidad, una historia de amor y esperanza”, a cargo del coro Voces de Esperanza de la Iglesia Adventista Central Libertador San Martín.

La presentación será este viernes 12 a las 20:30 en el Salón Municipal, con entrada libre y gratuita. El evento estará dirigido por Mabel Müller y contará con la participación de la pianista Cecilia Hengen y de un grupo instrumental.

Segunda edición de la Batalla de Arqueros

El deporte dirá presente este sábado con una propuesta inédita en la región: la segunda edición de la Batalla de Arqueros, que reunirá a 50 participantes de distintas edades. La competencia se desarrollará en el estadio Eduardo Stieben Wirth de ADyC desde las 17:00.

La actividad, organizada por el entrenador de arqueros Julio Piedrabuena, es abierta al público y gratuita. Además, habrá servicio de cantina.

Copa Entre Ríos: dos equipos crespenses debutan como locales

El domingo será el turno del fútbol con el inicio de la Copa Entre Ríos, organizada por la Federación Entrerriana de Fútbol. Dos instituciones crespenses debutarán como locales en la Primera División masculina.

A las 19:00, el Club Atlético Sarmiento recibirá a Juventud y Ferrocarril Unidos de Enrique Carbó en el estadio Don César Bione. Por su parte, la Asociación Deportiva y Cultural enfrentará a Defensores del Oeste de Basavilbaso desde las 19:30 en el estadio Eduardo Stieben Wirth.