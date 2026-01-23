Decir enero en la agenda cultural de Crespo es decir Teatro para el Calor. Este fin de semana, sábado 24 y domingo 25 de enero, comienza una nueva edición de esta propuesta municipal que ya es un clásico del verano, convocando a amantes del teatro, actores, actrices y vecinos de la comunidad.

Las actividades se desarrollarán en el Salón Municipal (25 de Mayo 943), con entrada voluntaria, y contarán con la participación de elencos locales y regionales, ofreciendo una variada programación para todo público.

Sábado 24 de enero

La jornada se iniciará a las 20:00 con la presentación de los distintos elencos y las estatuas vivientes de La Sodería Casa Cultural. Desde las 20:30 comenzarán las funciones teatrales:

20:30 | Algo muy grave

Elenco ‘Atípicos’ del IMEFAA

Obra basada en un cuento del escritor colombiano Gabriel García Márquez , que explora el poder de la oralidad y la sensación de que algo inquietante está por suceder en un pueblo.

Dirección: Lucas Kapp y Micaela Isaac Ojeda.

Elenco de adultos ‘La Estación’

Ciclo de monólogos que combina stand up y textos clásicos, con personajes inspirados en Esperando la carroza , Silvina Ocampo y Antonio Gasalla.

Dirección: Agustina Luz Nanio.

Elenco estable del IMEFAA

Una reflexión sobre los encuentros fugaces y las personas que cruzan nuestra vida una sola vez.

Dirección: Micaela Isaac Ojeda y Lucas Kapp.

Domingo 25 de enero

El domingo la actividad comenzará a las 20:00 con propuestas pensadas para toda la familia:

20:00 | Chavo del 8

Elenco adolescente de ‘La Estación’

Recreación escénica de cuatro episodios del clásico programa televisivo, con humor y nostalgia.

Dirección: Agustina Luz Nanio.

Artistas ganadoras – categoría ‘Expresión Libre’ de El Becario en Escena Crespo

Una comedia que cruza amor, rutina y muerte, con situaciones inesperadas.

Elenco ‘Atípicos’ del IMEFAA

Una sátira política ambientada en un debate presidencial futurista.

Dirección: Micaela Isaac Ojeda y Lucas Kapp.

Deportes: Copa Entre Ríos de Fútbol

Además de la agenda cultural, el fin de semana tendrá su atractivo deportivo. Este domingo 25 de enero finalizará la ronda clasificatoria de la Copa Entre Ríos de Fútbol en Primera División masculina.

Desde las 17:00, el Club Atlético Sarmiento será local frente a Newell’s Old Boys de Victoria, en el estadio Don César Bione, en un encuentro correspondiente a la sexta y última fecha de la fase de grupos.