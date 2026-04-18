Uno de los eventos centrales será la vuelta a escena de la obra teatral “Zoilo de polecía y curandero”, a cargo del grupo PVC Teatro. La función tendrá lugar el sábado 18 de abril a las 21:00 en el Salón Municipal, con una propuesta cargada de humor, identidad y tradiciones locales.

La obra presenta personajes entrañables y situaciones típicas que conectan con el público a través de las costumbres y el humor. La duración estimada es de una hora y media, y las entradas tienen un valor de 12.000 pesos, con punto de venta en Arte Mary.

Agenda deportiva cargada

El deporte también tendrá un lugar destacado durante el fin de semana, con múltiples disciplinas y categorías en competencia.

En básquetbol femenino, el Club Atlético Unión de Crespo será local ante Talleres en categoría Juvenil (U17), el sábado desde las 10:30. Además, el mismo club recibirá a San Benito por el Torneo Apertura masculino en divisiones formativas: U13 (12:30), U15 (14:30) y Mini (16:30).

En voleibol, la Escuela Municipal de Crespo será anfitriona del primer triangular Sub 12 avanzado de la Asociación Paranaense, el sábado desde las 13:00, con participación de equipos de Diamante y Paraná.

El fútbol formativo también dirá presente con la tercera fecha del Torneo Apertura “Gurises de Paraná Campaña”. Habrá partidos en tres escenarios de la ciudad desde las 13:45, con encuentros en categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.

Clásico y rugby para cerrar el fin de semana

El domingo 19, la atención estará puesta en el clásico crespense entre el Club Atlético Sarmiento de Crespo y el Club Atlético Unión de Crespo, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga de Paraná Campaña. El partido principal se jugará a las 16:10 en el estadio “Don César Bione”, con programación previa de Sub 20 y Sub 17.

Además, el rugby tendrá su espacio con el encuentro entre el Club Atlético Unión y Aurora RC de Paraná, correspondiente a la tercera fecha del Torneo de Desarrollo de la Unión Entrerriana. El partido se disputará desde las 16:00 en el predio conocido como “Viejo Arsenal”.

Con propuestas que combinan cultura, deporte y participación comunitaria, Crespo celebra su aniversario con una agenda diversa que invita a toda la comunidad a ser parte.