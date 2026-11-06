Crespo se prepara para recibir a miles de visitantes durante las tres jornadas de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA), que se desarrollará este viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el predio ferial ubicado sobre el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín.

La propuesta incluirá exposición comercial y productiva, espectáculos artísticos, patio gastronómico, shows de cocina y distintas actividades vinculadas con la identidad de la ciudad y la producción avícola.

La organización está a cargo de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, con el acompañamiento de los sectores público y privado.

Una celebración que representa la identidad de Crespo

El intendente Marcelo Cerutti destacó el compromiso de la comunidad en la organización del encuentro y definió a la Fiesta Nacional de la Avicultura como “una fiesta de toda la ciudad”.

“Todos los crespenses nos involucramos y con mucho orgullo trabajamos para mostrar todo nuestro potencial productivo, emprendedor y cultural. Hace meses que venimos planificando en conjunto con la Asociación Civil, para ofrecer tres jornadas inolvidables para quienes visiten este predio”, expresó.

También sostuvo que la celebración refleja la historia de trabajo y crecimiento de Crespo y el legado de las generaciones que construyeron la ciudad.

Cerutti remarcó, además, el impacto económico y social del evento, que genera ingresos para el comercio y las instituciones locales. Durante las tres jornadas, los clubes Sarmiento, Cultural, Unión, Amigos del Ciclismo y Ferroviario estarán a cargo de la atención gastronómica, mientras que ACADME, el Hogar Nuevo Amanecer y el Hogar de Ancianos del Hospital San Francisco de Asís administrarán los espacios de estacionamiento.

Por su parte, Mariela Gallinger, presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, señaló que la actividad representa producción e identidad, además de generar arraigo, oportunidades laborales y progreso para Crespo y la región.

“La avicultura enlaza el pasado que trae mucha historia a este presente y nos enfocamos en el futuro que queremos”, afirmó. También destacó la importancia de mostrar durante la fiesta los avances tecnológicos y la innovación del sector.

Cronograma de espectáculos: viernes 6 de noviembre

21:00 – Estudio de Danzas Vibremos.

21:10 – Tiana.

22:00 – Te Re Suena.

22:40 – La Sin Nombre y Meri Velázquez.

23:20 – Maple.

00:00 – Turf.

Escenario Joven

21:00 – Cata Grasmick.

21:20 – Sofi Morales.

21:45 – Generación Folklore.

22:30 – Soñé con Existir.

23:15 – Sin Código.

1:00 – DJ Buyotti.

Apertura

19:00 – Concentración para el Desfile Tradicionalista en San Martín y José Hernández, frente al Campo de Deportes de la Escuela Técnica.

19:40 – Corte de cinta en el ingreso al predio ferial, sobre el Acceso Alfonsín.

20:00 – Acto de apertura de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, con la Banda Militar de Música Brigadier General Antonio Parodi, de la 2ª Brigada Aérea de Paraná, y la solista crespense Sandra Heimbugner.

20:30 – Picoteando: degustación gastronómica a cargo de los Embajadores del Pollo al Disco.

El desfile recorrerá las calles San Martín, Entre Ríos, 9 de Julio, Acceso Alfonsín y Alemanes del Volga, para ingresar al predio por el portón próximo a Hermanos Henkel.

Cronograma de espectáculos: sábado 7 de noviembre

20:00 – Maravillas Alemanas.

20:50 – Sinergia Folk – Academia de Danzas Femenina.

21:00 – La Triple E.

21:50 – Homenaje a Aurelio Feller.

22:00 – Herencias Alemanas.

22:40 – Sin Código.

23:30 – Pont a bailar.

00:15 – El Polaco.

Escenario Joven

20:30 – Meli Exner.

21:00 – Valentina Osorio.

21:30 – Somos Rock.

22:00 – Los del Quincho.

22:45 – Bettina Exner.

23:15 – Te Re Suena.

1:00 – DJ Santi Schneider.

En el predio

20:30 – Picoteando: los Embajadores del Pollo al Disco elaborarán un menú para degustación en el sector de shows gastronómicos.

Cronograma de espectáculos: domingo 8 de noviembre

20:00 – Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, Coro Municipal del Centenario y Juan Manuel Bilat, con la presentación Entre Ríos en sinfonía , homenaje a Jorge Méndez.

, homenaje a Jorge Méndez. 21:00 – Runa Kuyai.

22:00 – Juan Manuel Bilat.

22:40 – Los del Gualeyán.

23:55 – Soledad Pastorutti.

Escenario Joven

20:30 – Cani Strato.

21:00 – Abyssmo Rock.

21:50 – Nico Zetta.

22:20 – Estilo Vargas.

23:00 – La Triple E.

En el predio

19:00 – Inicio del segundo concurso de Pollo al Disco Solidario, en el sector de shows gastronómicos.

23:25 – Premiación del concurso en el escenario principal.

La organización informó que la programación está sujeta a modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo del evento, entre ellas por cuestiones climáticas.

Entradas: precios y beneficios

Las boleterías funcionarán en el predio ferial, sobre el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y sobre Alemanes del Volga, cerca del ingreso próximo a Hermanos Henkel.

Los horarios de apertura serán:

Viernes 6: desde las 19:00.

Sábado 7 y domingo 8: desde las 18:00.

Habrá cuatro puestos de venta en el ingreso principal y otros dos sobre Alemanes del Volga. También participará el Voluntariado de la Fiesta para agilizar el acceso de quienes compraron entradas anticipadas, mediante el control de tickets y códigos QR.

Precios para residentes de Crespo y ejido

Estos valores se aplican a quienes compren en las cajas y presenten su DNI:

Jornada Precio Viernes $26.000 Sábado $24.000 Domingo $30.000 Combo tres días $56.000

Los menores de 16 años residentes en Crespo y ejido ingresarán gratis, presentando DNI.

Entradas generales

Jornada Precio Viernes $35.000 Sábado $30.000 Domingo $45.000 Combo tres días $80.000

Los menores de 10 años, inclusive, ingresarán sin cargo.

El combo para las tres jornadas también podrá adquirirse el viernes en las boleterías del predio.

Descuentos y promociones

Clientes del Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe podrán acceder a tres cuotas sin interés durante las tres jornadas.

Las personas titulares de Certificado Único de Discapacidad (CUD) tendrán ingreso gratuito. En caso de requerir acompañante, deberá estar indicado en el certificado.

Los jubilados tendrán un 20% de descuento presentando el carnet correspondiente. La compra deberá realizarse en las cajas municipales o en las boleterías del predio.

Con exposición, gastronomía, música y propuestas para distintos públicos, Crespo será durante tres días el punto de encuentro para celebrar una de las actividades productivas que forman parte de su identidad y de la región.