Con propuestas inclusivas, recreativas y saludables tanto en lo físico como en lo mental, abiertas a todas las edades, la ciudad de Crespo continúa generando variadas alternativas para disfrutar durante el inicio de la temporada 2026. Las noches estivales se llenan de movimiento, encuentro y diversión con las iniciativas ‘Verano Vóley’, ‘Jugando Ando’ y otras actividades deportivas y lúdicas que convocan a vecinos y vecinas.

Las jornadas se desarrollan los martes y jueves, a partir de las 20:30, y se han transformado también en una atractiva opción para quienes desean asistir a acompañar y alentar a los participantes, generando espacios de convivencia y disfrute comunitario.

Verano Vóley y Newcom

El programa Verano Vóley / Newcom se puso en marcha el martes 13 de diciembre y cuenta con una amplia participación: 53 equipos distribuidos en distintas categorías. La actividad se lleva adelante los martes y jueves, desde las 20:30, en el Espacio Recreativo Liliana Mabel ‘Gordi’ Decoud, ubicado detrás del Instituto Comercial Crespo.

Del total de equipos inscriptos, seis participan en la disciplina Newcom y 47 en vóley, de los cuales 35 lo hacen en modalidad recreativa y 12 en la categoría libre. Además, cada jornada cuenta con servicio de cantina a cargo de la Fundación ‘Rayito de Sol’, sumando un componente solidario a la propuesta.

Fútbol tenis

Otra de las alternativas que se sumó a la agenda veraniega es el Fútbol Tenis, que comenzó el jueves 22 de enero con la participación de nueve equipos. El certamen se disputa bajo la modalidad todos contra todos, a una sola rueda.

Los encuentros se realizan desde las 20:30, en la cancha de fútbol ubicada detrás del Instituto Comercial Crespo. El calendario incluye fechas los jueves 29 de enero, 5 y 12 de febrero, y el martes 10 de febrero.

Truco por tríos

Dentro de las propuestas lúdicas, el Truco por tríos inició el martes 27 de enero con la participación de 24 equipos. La actividad se desarrolla en el Área de la Juventud, en el edificio del Centro Recreativo y Cultural Ferroviario, los martes desde las 20:30.

Los equipos fueron divididos en cuatro zonas de seis tríos cada una, compitiendo todos contra todos a una sola rueda. Los dos primeros de cada grupo accederán a la Copa de Oro; el tercero y cuarto disputarán la Copa de Plata; mientras que el quinto y sexto lugar jugarán la Copa de Bronce. En las tres instancias habrá cuartos de final, semifinales y final.

El martes 3 de febrero continuarán los partidos de la fase regular, y el martes 10 de febrero se llevarán a cabo los cruces decisivos.