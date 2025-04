La ciudad de Crespo se prepara para vivir un fin de semana cargado de actividades culturales, artísticas y deportivas, en el marco de las celebraciones por su 137º aniversario. Este sábado 5 y domingo 6 de abril, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos de danza, conciertos de rock y emocionantes encuentros deportivos.

Entramar: Un encuentro de danzas que conecta culturas

Uno de los eventos destacados será “Entramar: Encuentro de Danzas”, organizado por Serendipia Arte en Movimiento, Maciá Danza y la Escuela de Danzas Proyecto Mestizo. La propuesta incluye espectáculos, seminarios y charlas que fusionan diferentes expresiones artísticas y técnicas dancísticas.

El sábado 5 de abril, a las 20:30 hs, en el Salón Municipal, se presentará un espectáculo con la participación del Colectivo Artístico Proyecto Mestizo, Irene Marcilio, Gabriela Ayala y la Compañía Serendipia. El show recorrerá ritmos folclóricos de Latinoamérica y el Caribe, como la rumba, el tango y la zamba, bajo la influencia de la Danza Moderna Cubana y Afro contemporánea. Además, la Compañía Serendipia presentará una versión renovada de su obra “Epifanía”.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse contactando al Tel. 343-5066889.

Durante el sábado y domingo, también se dictarán seminarios y charlas a cargo de reconocidos maestros:

Bárbara Ramos y Lázaro Caballero (Cuba): Danza Afro contemporánea y Danza Moderna Cubana.

Gabriela Fabro (Buenos Aires): Danza clásica – Escuela Cubana.

Gabriela Ayala: Seminarios de danza folclórica argentina.

Irene Marcilio: Técnica Clásica.

Domingos en el Lago: Una tarde a puro rock

El domingo 6 de abril, desde las 17:00 hs, el Anfiteatro del Lago será el escenario del ciclo “Domingos en el Lago”, esta vez con una propuesta musical dedicada al rock. Las bandas confirmadas son:

Trifásica

Trébol

Aqueronte

Maple

El evento, organizado por RR Producciones y la Municipalidad de Crespo, contará con servicio de cantina y entrada libre y gratuita.

Agenda deportiva: Básquet y fútbol en acción

Como cada fin de semana, el deporte también tendrá su espacio en Crespo:

Sábado 5 de abril

Básquet (Asociación Paranaense):

Desde las 13:00 hs, las formativas del Club Atlético Unión recibirán a Neuquén (U11 ‘B’, U13 ‘B’, U15 ‘B’) y a San Agustín (U13 ‘A’).

Fútbol (Copa Gurises – LFPC):

13:30 hs:

Sarmiento rojo vs. Arsenal de Viale verde (Predio ‘Mario Trembecki’).

Unión verde vs. Cañadita Central de Seguí (Estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’).

Cultural blanco vs. Deportivo Tabossi (Estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’).

Fútbol Femenino (Torneo ‘Irene Guerrero’ – LFPC):

16:30 hs: Unión vs. Cañadita Central de Seguí (Estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’).

Domingo 6 de abril

Básquet Femenino (Asociación Paranaense):

Unión vs. San Agustín (U17) y vs. Rowing (U13 y U15).

Fútbol (Torneo Apertura – LFPC):

13:15 hs: Unión vs. Deportivo Tabossi (Sub 17, Sub 20 y Primera división).