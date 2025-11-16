Durante la madrugada de este domingo 16 de noviembre, la localidad de Crespo y áreas cercanas se vieron afectadas por un fuerte temporal que provocó numerosas emergencias. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios inició sus operaciones a la 1:33 y trabajó de manera ininterrumpida hasta cerca de las 5:00, movilizando a 12 bomberos y cuatro unidades. Las tareas se desarrollaron en coordinación con maquinaria municipal, personal de Tránsito y la Guardia Urbana Municipal (GUM).

Las condiciones climáticas adversas generaron múltiples incidentes que pusieron a prueba la capacidad operativa de los equipos de emergencia. Entre las intervenciones más relevantes se registraron la remoción de árboles y postes caídos en distintos sectores del centro de la ciudad y en las rutas 12 y 131, trabajos esenciales para restablecer la circulación vehicular y eliminar riesgos para vecinos y conductores.

Los bomberos también respondieron a dos voladuras de techo en viviendas particulares, así como al rescate de una persona que quedó atrapada dentro de una casilla que volcó debido a las intensas ráfagas de viento. Además, asistieron en una colisión ocurrida en la ruta 12, frente al Parque Industrial, donde una trafic impactó contra un árbol caído. En ese punto, se trabajó en la atención de la emergencia y en tareas de prevención vial.

El sector del Parque Industrial fue uno de los más afectados, registrándose la voladura de varios galpones y el vuelco de un camión que se encontraba estacionado. Las ráfagas provocaron importantes daños materiales y demandaron un esfuerzo coordinado para asegurar la zona.

Las labores conjuntas entre bomberos, personal municipal y fuerzas de control local permitieron atender las situaciones más críticas y garantizar la seguridad en los sectores comprometidos. Según se informó, las operaciones se extendieron hasta casi las 5 de la mañana, momento en que las condiciones comenzaron a estabilizarse.

Las autoridades continúan evaluando los daños y trabajando en la normalización de los servicios afectados por el temporal.