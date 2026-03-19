Un joven de 25 años fue aprehendido este miércoles por la noche en la ciudad de Crespo, luego de protagonizar un incidente durante un procedimiento policial enmarcado en el programa “Operativo Barrio Seguro”.

Según informó la Comisaría Crespo, el hecho ocurrió alrededor de las 20:30 en la intersección de San Martín y Estrada, en una zona céntrica de la ciudad. Allí, efectivos policiales detectaron la presencia de un motociclista que, momentos antes, había sido observado realizando maniobras peligrosas en la vía pública, en inmediaciones de una estación de servicios.

Aprovechando que el conductor se encontraba detenido, los uniformados intentaron identificarlo. Sin embargo, al advertir la presencia policial, el joven reaccionó de manera violenta: empujó a uno de los agentes e intentó darse a la fuga, llegando incluso a forcejear con el efectivo más cercano.

En su intento por escapar, aceleró bruscamente, pero sus propias maniobras descoordinadas provocaron que perdiera el control del rodado y cayera al suelo, quedando momentáneamente con una de sus piernas aprisionada. Si bien manifestó dolor, se reincorporó rápidamente y continuó mostrando una actitud agresiva hacia los funcionarios.

De acuerdo al reporte oficial, el motociclista adoptó una conducta hostil y desafiante durante todo el procedimiento, llegando a expresar que no se vería afectado por el control policial. Ante esta situación y la escalada de insultos, los efectivos procedieron a demorarlo.

Informada la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en turno, a cargo del Dr. Martín Abraham, se dispuso la aprehensión del joven, domiciliado en Crespo. Posteriormente, fue examinado por personal médico de guardia y trasladado a la Alcaidía Contravencional de Paraná, donde quedó alojado tras cumplirse las diligencias de rigor.

En tanto, la motocicleta en la que se desplazaba fue retenida por diversas infracciones, entre ellas la falta de documentación, la portación de un escape antirreglamentario y la evasión del control policial. El rodado quedó a disposición del Juzgado de Faltas y fue trasladado al depósito municipal.