La ciudad de Crespo ofrecerá diversas actividades para disfrutar durante el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de marzo. Diferentes instituciones locales han organizado una variada agenda de propuestas para todos los gustos, que incluyen teatro y eventos deportivos.

Teatro: ‘Las Noras’ se presenta en el Salón Municipal

El viernes 28 de marzo, desde las 20:30, se presentará la obra teatral Las Noras en el Salón Municipal de Crespo. La función será con entrada libre y gratuita, organizada por La Sodería Casa Cultural con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y el municipio. Esta actividad forma parte de la agenda de celebración por el 137º aniversario de la ciudad.

Sinopsis

La obra toma como punto de partida la última escena de Casa de Muñecas de Henrik Ibsen para desarrollar un recorrido escénico con humor y canciones. Las Noras representan distintas facetas de una mujer que puede ser todas: modocitas, cabales, rebeldes, felices o sumisas. La dirección está a cargo de Nadia Grandón, con las actuaciones de Antonella Fernández Pabón, Paula Righelato, Gisela Reyna y Marcela Acosta. El equipo se completa con Dani Rudel (vestuario), Silvia Salomone (asesoramiento vocal), Analía Alassia (asistencia) e Ivo Betty (fotografía y filmación).

Deportes: Un fin de semana cargado de acción

El deporte también tendrá un lugar destacado en Crespo con múltiples competencias y encuentros para el disfrute de los aficionados.

Copa ‘Gurises de Paraná Campaña’

El sábado 29 de marzo se jugará una nueva fecha de la Copa de Fútbol ‘Gurises de Paraná Campaña’ en categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15. Desde las 13:30, los encuentros programados en la ciudad son:

Unión Verde vs. Sarmiento Rojo en el estadio Mundialista 25 de Agosto.

Cultural Blanco vs. Arsenal Blanco en el estadio Eduardo Stieben Wirth. El valor de la entrada será de $3.000, con ingreso gratuito para menores de 11 años.

Fútbol femenino

También el sábado, a las 16:30, Unión enfrentará a Sarmiento en el Torneo Oficial ‘Irene Guerrero’ de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. El valor de la entrada será de $3.000 y los menores de 11 años podrán ingresar sin costo.

Liga de Fútbol de Paraná Campaña

El domingo 30 de marzo se jugará la segunda fecha del Torneo Apertura para las categorías Sub 17, Sub 20 y Primera. Los encuentros previstos en Crespo son:

Cultural vs. Arsenal de Viale en el estadio Eduardo Stieben Wirth.

Sarmiento vs. Cañadita Central de Seguí en el estadio Mundialista 25 de Agosto, donde el equipo rojo será local debido a obras de remodelación en su cancha.

Los horarios de juego serán: Sub 20 a las 13:15, Sub 17 a las 15:00 y Primera a las 16:00. El valor de la entrada será de $4.000, con acceso gratuito para menores de 11 años.

Básquetbol femenino

El Club Atlético Unión presentará su equipo femenino en la categoría U13. Desde las 13:00 del domingo, recibirán a Quique en la continuidad del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquetbol.

Rugby

También el domingo, el Club Atlético Unión será anfitrión de Echagüe en la Primera División del Torneo de Desarrollo Internacional. El partido comenzará a las 16:00 en la cancha del Viejo Arsenal, ubicada en el Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino.

Voleibol

Finalmente, el domingo de 9:00 a 17:00, la Selección Provincial Sub 18 de Voleibol realizará un entrenamiento en el salón San Pablo de la Iglesia Evangélica Luterana. La preparación es parte de los entrenamientos para el Campeonato Argentino Sub 18 y contará con la participación de tres jugadoras de la Escuela Municipal de Crespo: Eugenia Martínez, Emilia Bernachea y Belén Müller.