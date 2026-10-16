Crespo tendrá un fin de semana con múltiples actividades artísticas, deportivas, culturales y recreativas. La agenda de Viví Crespo reunirá iniciativas municipales, eventos organizados por instituciones y propuestas de emprendedores, con opciones para disfrutar en familia y acompañar a las organizaciones locales.

Octubre Rosa: caminata por la prevención del cáncer de mama

En el marco de Octubre Rosa, la Municipalidad de Crespo y la Fundación 1 Ángel de Argentina impulsan actividades para concientizar sobre la prevención, los controles médicos y la detección temprana del cáncer de mama.

La propuesta central será la caminata “Tomate la vida a pecho”, prevista para el sábado 17 de octubre, desde las 17:00, en la Plaza Sarmiento. Al finalizar, habrá una clase de baile y una merienda saludable.

La jornada busca promover hábitos saludables, generar espacios de encuentro y reforzar la importancia de los controles periódicos. Se invita a quienes participen a vestir alguna prenda de color rosa.

Estudiantina 2026: desfile, coreografías y premiación

La Estudiantina 2026, organizada por la Municipalidad de Crespo, llegará a su cierre este domingo 18 de octubre, con actividades para las categorías A y B.

Desde las 17:00, frente al Área de la Juventud —en el edificio del Centro Recreativo y Cultural Ferroviario—, sobre calle 3 de Febrero, se desarrollarán el desfile de carrozas, las coreografías y la premiación.

La propuesta invita a compartir una tarde con las familias y amigos, acompañando el trabajo y la creatividad de los jóvenes de la ciudad.

Clínica de vóley con Mauro Silvestre

El sábado 17 de octubre, el entrenador Mauro Silvestre, exdirector técnico de la Selección Argentina, brindará una clínica de vóley en el estadio Arena Celeste, de la Asociación Deportiva y Cultural.

La actividad incluirá talleres por puestos y niveles, ejercicios, correcciones técnicas y otros aspectos del juego.

El costo de participación es de $50.000 por persona. Las inscripciones se realizan en bit.ly/clinicadevoley2026 o al teléfono 343 5057059.

Organizan la Escuela Municipal de Voleibol de Crespo y la Municipalidad.

Fiesta de la Empanada en la Escuela Argentina Soberana

La Escuela NINA N° 187 “Argentina Soberana” realizará este sábado 17 de octubre la 18ª Fiesta de la Empanada. El encuentro comenzará a las 20:00 en el establecimiento educativo.

Actuarán Pegó en el Palo, Media Pinta, Timbúes y Herencia Alemana, con la conducción de Gustavo Werner.

Habrá servicio de cantina con empanadas fritas y al horno, en variedades de jamón y queso, pollo y carne, tanto dulces como saladas. También participarán emprendedores con puestos de venta de sus producciones.

La entrada será voluntaria.

Festival por el Día de la Madre en el Campo de la Tradición

La Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo organiza el Festival “Día de la Madre en Crespo”, que tendrá lugar el domingo 18 de octubre, desde las 15:00, en el Campo de la Tradición.

La jornada contará con música en vivo y propuestas para toda la familia. Se presentarán Maravillas Alemanas, Los Mansos, Los del Quincho, Trifásica y Betina, la voz del corazón.

Además, habrá emprendedores y una exposición de móviles del cuartel de Bomberos de Crespo.

Feria “Mes de Mamá” en Plaza Sarmiento

El grupo de artesanos independientes Hecho en Crespo realizará su segunda feria “Mes de Mamá” este sábado 17 de octubre, desde las 10:00, en la Plaza Sarmiento.

Los emprendedores expondrán sus producciones y creaciones, en un espacio destinado a conocer y acompañar el trabajo artesanal local.

Cultura: danza contemporánea y literatura

“La Consagración de la Primavera”

El show musical y escénico inspirado en la obra de Igor Stravinsky se presentará este viernes 16 de octubre, a las 21:00, en el Salón Municipal de Crespo. Las entradas podrán adquirirse también en puerta.

La propuesta, con coreografía y dirección de Rodolfo Romero, reúne a ocho bailarines en una reinterpretación contemporánea del ritual y el sacrificio. A través de solos, dúos y escenas grupales, explora distintas dimensiones de la masculinidad, los mandatos y la vulnerabilidad.

El elenco está integrado por Emanuel Benítez, Eliseo Borgetto, Juan Cruz Catelló, Joaquín Dappen, Emiliano Farías, Hernán García, Lucas López y Walter Miller.

Club de Lectura

La Biblioteca Popular Orientación realizará este sábado 17 de octubre un nuevo encuentro de su Club de Lectura, coordinado por la profesora Melena Frank, del taller de escritura creativa.

En esta oportunidad, la conversación estará centrada en Rosaura a las diez, de Marco Denevi.

Para consultas, los interesados pueden acercarse a la biblioteca o comunicarse al 343 6204145.

Deportes: fútbol de Paraná Campaña

La agenda deportiva del fin de semana incluirá partidos de las divisiones formativas, el torneo femenino y el inicio de los cuartos de final del Clausura para Sub 20 y Primera masculina.

Sábado 17 de octubre

La séptima fecha del Torneo Clausura “Gurises”, de la Liga de Paraná Campaña, se disputará desde las 13:00. En Crespo, los encuentros de las categorías Sub 13, Sub 11 y Sub 15 serán:

Sarmiento blanco vs. Unión verde, en el estadio Don César Bione.

Cultural celeste vs. Deportivo Tabossi, en el estadio Eduardo Stieben Wirth.

Unión blanco vs. Cañadita Central de Seguí, en el estadio Mundialista 25 de Agosto.

Por el Torneo Clausura femenino de Primera división, Unión recibirá a Cañadita Central de Seguí. El partido se jugará desde las 16:45, una vez finalizada la actividad de las divisiones formativas, en el estadio Mundialista 25 de Agosto.

Domingo 18 de octubre

Comenzarán los cuartos de final del Torneo Clausura para Sub 20 y Primera masculina.

Cultural enfrentará a Litoral de María Grande en Sub 20, desde las 13:15, en el estadio Eduardo Stieben Wirth.

En Primera división, Unión recibirá a Litoral desde las 16:10, en el estadio Mundialista 25 de Agosto.

La programación de Viví Crespo propone así un fin de semana con alternativas para distintos públicos, desde actividades de prevención y encuentro comunitario hasta espectáculos, ferias y competencias deportivas.