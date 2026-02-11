Desde la Comisaría Crespo se informó que en la madrugada de este miércoles 11 de febrero se produjo la detención de un joven acusado de tentativa de robo y resistencia a la autoridad, en un procedimiento que dejó como saldo a un funcionario policial lesionado.

El hecho ocurrió pasadas las 2:00, cuando un vecino de Barrio La Paz alertó a la dependencia sobre la presencia de un sujeto desconocido que intentaba abrir un vehículo estacionado e incluso habría ingresado a una vivienda con aparentes fines delictivos.

De inmediato fue comisionada la dotación más cercana al lugar. El damnificado aportó además registros fílmicos de su propiedad, lo que permitió una mejor individualización del sospechoso en términos de características físicas y vestimenta.

Localización y enfrentamiento

La búsqueda inicial se desarrolló en las inmediaciones, aunque sin resultados positivos. No obstante, se amplió el rastrillaje con la totalidad del personal de guardia, logrando finalmente ubicar al sospechoso en la intersección de Rocamora y Stronatti, en Barrio Del Rosario.

Al advertir la proximidad del móvil policial, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado por el segundo jefe de la dependencia, con quien se trenzó en lucha al momento de intentar su demora.

Tras un forcejeo, la agresividad del individuo fue neutralizada y finalmente reducido. Como consecuencia del enfrentamiento, el uniformado sufrió lesiones en su pierna y brazo izquierdo, recibiendo las curaciones correspondientes.

Intervención judicial

Por disposición de la fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dra. Carolina Guzmán, el aprehendido —de 26 años y oriundo de Crespo— fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la Oficina de Antecedentes y el médico policial.

El joven permanece alojado, supeditado a las actuaciones instruidas por Comisaría Crespo, por los supuestos delitos de tentativa de robo y resistencia a la autoridad.