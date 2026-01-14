El conductor de un automóvil Chevrolet Corsa que circulaba por dicho acceso perdió el control del vehículo y finalizó su recorrido impactando contra una propiedad privada. Según manifestó el propio conductor, el empedrado suelto existente en el camino habría sido el factor determinante que provocó el despiste.

El conductor, un ciudadano domiciliado en Libertador San Martín, fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital San Francisco de Asís, donde recibió atención médica por un corte en el cuero cabelludo, sin que se informaran lesiones de gravedad.

En cuanto a los daños, se constató que tanto el vehículo como la vivienda afectada presentaron únicamente perjuicios materiales.

Ante las características del siniestro vial, se dio intervención al personal de Tránsito Municipal, a fin de que se labren las actuaciones correspondientes y se realicen las pericias de rigor para determinar las circunstancias del hecho.