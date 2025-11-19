Desde la Comisaría Crespo se informó que entre el atardecer del martes 18 de noviembre y la madrugada del miércoles 19, se llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en la planta urbana de la ciudad, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566, conocida como Ley de Narcomenudeo.

Los operativos fueron ejecutados por personal de la Seccional local junto a dotaciones de la Dirección General de Drogas Peligrosas (División Paraná), y contaron con la anuencia del Juzgado de Garantías N° 2 de Paraná, a cargo del Dr. José Eduardo Ruhl, a requerimiento de la fiscal Dra. Sofía Patat.

Allanamientos en barrios Del Rosario y Azul

Las diligencias se concretaron luego de tareas investigativas que permitieron obtener las correspondientes órdenes de requisa para dos domicilios ubicados en Barrio Del Rosario y Barrio Azul.

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró:

Sustancias con reactivo positivo para clorhidrato de cocaína y marihuana , fraccionadas para su comercialización.

, fraccionadas para su comercialización. Balanza de precisión .

. Dinero en efectivo .

. Teléfonos celulares que serán sometidos a pericias.

Tres detenidos y varias personas identificadas

En el allanamiento realizado en Barrio Del Rosario, los efectivos identificaron a siete personas presentes en el inmueble, entre ellos dos menores y cinco adultos de entre 22 y 40 años. A raíz de los elementos secuestrados, la magistratura dispuso la detención de dos personas, una mujer y un hombre, señalados como responsables de la vivienda.

En simultáneo, el operativo en Barrio Azul culminó con la detención de un hombre, morador del domicilio, conforme lo ordenado por la justicia.

La causa continúa en investigación

Todo el material incautado quedó a disposición de la justicia, que continuará con las instancias correspondientes de la Investigación Penal Preparatoria.

Los operativos se enmarcan en la política provincial de abordaje del narcomenudeo, que habilita la intervención de la policía y la justicia entrerriana en causas vinculadas a la comercialización de estupefacientes a pequeña escala.