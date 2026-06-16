Crespo- Alfajores Legüero representó a la Capital Nacional de la Avicultura en la séptima edición del certamen ‘Probando alfajores’ y logró el bicampeonato, repitiendo lo sucedido en 2025, esta vez con presencia de 128 marcas. La propuesta gastronómica a cargo de Loly Gassmann y su esposo Sixto Schmidt consiguió el pasado fin de semana triunfar en la final por un escueto 51% (2.136 votos) ante la marca Bacará (2.023 votos).

Semanas atrás explicamos junto a sus protagonistas que el certamen se hizo a través de votaciones en redes sociales, desde la cuenta organizadora, que cuenta con miles de seguidores. Su titular es jurado en prestigios concursos, realzando la importancia del torneo. Compitieron marcas de todo el país y la firma crespense fue avanzando, primero en la fase de grupos, luego con la semifinal y la gran final.

Los campeones explicaron que “Nuestro alfajor se caracteriza por su textura, relleno y calidad. Es una evaluación integral que se hizo del alfajor, pero es la gente la que vota y elige”.

La marca campeona logra así, además de la copa, el reconocimiento masivo en redes y la posibilidad de competir en el Campeonato Mundial del Alfajor, que tiene una dinámica similar, pero a otra escala, cuya fecha aún no está confirmada.