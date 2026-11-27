El próximo lunes 30 de noviembre se realizará en Crespo una charla sobre seguridad de la información en el ámbito sanitario y en los organismos públicos. La propuesta es organizada por el Laboratorio de Seguridad de la Información (LASI), dependiente de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), junto con el Hospital San Francisco de Asís.

El encuentro comenzará a las 10 en el Auditorio Eva Perón, ubicado en San Martín 1327, y tendrá una duración aproximada de una hora y media. La actividad cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Crespo y estará a cargo de Rafael López Otero, especialista y licenciado, y Susana Burioni, magíster en Bioingeniería, ambos integrantes del LASI.

La jornada se enmarca en el Día Internacional de la Seguridad de la Información y busca generar un espacio de intercambio sobre los riesgos informáticos actuales, con especial atención a la protección de datos sanitarios, los dispositivos médicos conectados y los sistemas digitales de las instituciones públicas.

Ciberataques y protección de historias clínicas

Durante la charla se analizará el panorama actual de los ciberataques y las posibles consecuencias para hospitales, municipios y otras instituciones, además de los riesgos que estas amenazas representan para la seguridad digital de las personas.

También se presentarán resultados de un trabajo sobre las capas de seguridad del tomógrafo del Hospital San Martín de Paraná, realizado con los correspondientes resguardos de confidencialidad.

Otro de los temas será un proyecto de investigación que se desarrolla en el Hospital San Francisco de Asís de Crespo, titulado «Percepción y Confiabilidad: Experiencia de Usuarios sobre la Seguridad de los Datos en la Historia Clínica Electrónica en el Hospital San Francisco de Asís de Crespo, ER».

El estudio indaga en cómo perciben los usuarios la seguridad de sus datos personales, qué confianza tienen en los sistemas digitales y cuáles son sus preocupaciones respecto de la información almacenada en las historias clínicas electrónicas.

A quiénes está dirigida la convocatoria

La actividad está destinada a profesionales de la salud, trabajadores hospitalarios y municipales, equipos técnicos, estudiantes, integrantes de instituciones educativas y público en general.

Además, se realizarán cuestionarios breves al inicio y al cierre del encuentro para conocer los saberes y las percepciones de los participantes sobre seguridad informática, y observar posibles cambios a partir de la actividad.

La iniciativa busca fortalecer la cultura de protección de la información y poner en común el trabajo de investigación aplicado en el ámbito sanitario, promoviendo la articulación entre la universidad, el sistema de salud, los organismos públicos y la comunidad.