Crespo tendrá un fin de semana con distintas propuestas culturales y recreativas para disfrutar en familia o con amigos. Entre las actividades previstas se destacan la inauguración de un nuevo espacio público, la presentación de obras teatrales, una muestra de artistas de la ciudad y una función de comedia.

Inauguran la Plaza San Miguel

La agenda comenzará el sábado 28 de noviembre, desde las 17:00, con la inauguración de la Plaza San Miguel, ubicada en la intersección de Alem y Dorrego.

El espacio fue renovado en el marco del programa municipal “La Plaza de Mi Barrio” y tendrá una jornada abierta a toda la comunidad, con juegos culturales y deportivos, música y actividades para compartir entre vecinos.

Últimos días de la muestra “Una Ciudad de Artistas”

Este viernes 27 será la última oportunidad para recorrer la muestra colectiva “Pintó: Una Ciudad de Artistas”, que reúne trabajos de 22 artistas locales en el Salón Municipal.

La exposición podrá visitarse hasta las 11:30 y, por la tarde, de 15:00 a 21:00. La entrada es gratuita.

La propuesta reúne obras realizadas con distintas técnicas y materiales, entre ellas pinturas al óleo, acrílicas y acuarelas, dibujos a lápiz, mosaiquismo, cerámicas escultóricas, esculturas en hierro y trabajos de técnicas mixtas.

Participan Adrián Grandoli, Norma Hepp, Elisabeth Hepp, Sonia Miño, Mercedes Zaragoza, Anabella Jacob, Ana Senger, Giuliana Rothar, Gloria Albornoz, Pilar Ferrer, Alberto Flogna, Graciela Müller, Ignacio Velázquez, Ricardo Kemerer, “Caipi” Salcedo, Celso Gottig, Mirko Rotella, Julián Pfeiffer, Cintia Ibáñez, Ruth Besler, Nanci Jacob y Tato Ferrer.

Dos obras de teatro en el Salón Municipal

El sábado 28, el teatro tendrá su lugar con la presentación de dos elencos municipales de adultos mayores. La actividad será en el Salón Municipal, con entrada gratuita.

A las 20:00 se presentará “La casa de Marta”, del Elenco Municipal de Adultos Mayores del Centro Municipal de Día “Blanca Rojas”. La obra cuenta la historia de Marta, quien le relata a su nieto un episodio ocurrido un martes, cuando los objetos de su casa cobraron vida.

Luego, desde las 21:00, será el turno de “Convención anual de Hadas”, a cargo del elenco municipal “Las Sin Miedo”. La comedia transcurre durante una convención de hadas madrinas, donde un rumor altera la tranquilidad del encuentro: la gerencia del Reino de los Cuentos estaría evaluando incorporar un hada madrina impulsada por inteligencia artificial.

Un encuentro para compartir lecturas

También el sábado 28, desde las 10:00, se realizará una nueva reunión del Club de Lectura en la Biblioteca Popular Orientación.

En esta oportunidad, los participantes conversarán sobre la obra “Los que vuelven del arroyo”, de Mara Rodríguez. El encuentro estará coordinado por la profesora Milena Frank, del Taller de Escritura Creativa.

Quienes quieran participar pueden inscribirse en la biblioteca o comunicarse al teléfono 343 6204145.

“Matrimoniados” llega el domingo

El cierre de la agenda será el domingo 29 de noviembre, con la presentación de la comedia “Matrimoniados” rumbo a Brasil, dirigida por Favio Vides.

El espectáculo subirá al escenario del Salón Municipal desde las 20:30 y contará con 35 artistas en escena, entre actores, bailarines y cantantes.