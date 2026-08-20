La Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Nº 35 Técnica “Gral. Don José de San Martín” de Crespo se prepara para participar del Desafío Eco YPF 2026, una competencia nacional que combina educación, tecnología, innovación y movilidad sustentable.

Para acompañar la iniciativa, la Municipalidad de Crespo entregará un subsidio económico a la institución, destinado a contribuir con los gastos necesarios para concretar la participación del equipo en esta propuesta que reúne a estudiantes de escuelas técnicas de todo el país.

El intendente Marcelo Cerutti recibió a los jóvenes que estarán al frente del proyecto y destacó el valor educativo de la experiencia.

“Seguimos impulsando el presente y el futuro de nuestra ciudad, fortaleciendo las iniciativas y aprendizajes que están a la vanguardia en cuestiones de tecnología y que generan importantes beneficios al ambiente”, señaló.

Un auto eléctrico construido por estudiantes

El desafío consiste en que los estudiantes diseñen, construyan y pongan a punto un vehículo eléctrico de emisión cero, respetando las medidas, dimensiones y normas de seguridad establecidas por la organización de la competencia.

El proyecto permitirá a los alumnos llevar a la práctica conocimientos adquiridos durante su formación técnica y trabajar sobre distintas disciplinas, entre ellas mecánica, electrónica, electricidad, diseño y aerodinámica.

A esto se suma un aspecto central de la experiencia: el trabajo en equipo y la resolución de problemas concretos vinculados con el desarrollo de una tecnología sustentable.

“Estos jóvenes representarán a la escuela y a nuestra ciudad, aplicando conocimientos técnicos en un proyecto real que promueve la movilidad sustentable”, destacó Cerutti.

El Presidente Municipal también puso en valor el vínculo entre educación, formación técnica y cultura del trabajo que caracteriza a Crespo.

“En Crespo, la cultura del trabajo, de la educación y de la formación son parte de nuestra identidad. Y queremos seguir cuidándolas de la mejor manera. En este caso acompañando a nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestra ciudad para seguir siendo el lugar que elegimos para vivir y desarrollarnos”, afirmó.

Quiénes integran el equipo de Crespo

El grupo de estudiantes que participará del Desafío Eco YPF 2026 está integrado por:

Nehuén Aguilar

Facundo Stieben

Tiago Mohr

Camilo Broese

Tiago Pitana

Tiziano Gareis

Blass Haberkorn

Como docentes responsables participan Lautaro Giménez y Horacio Reisenawer.

Durante el encuentro con el Municipio también estuvo presente Vanesa Pusineri, secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano.

La competencia será en noviembre en Junín

La instancia final del Desafío Eco YPF 2026 se desarrollará entre el 6 y el 8 de noviembre, en el Autódromo “Eusebio Marcilla” de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires.

La propuesta reunirá a estudiantes de más de un centenar de escuelas técnicas argentinas, que pondrán a prueba los vehículos desarrollados durante el proceso educativo.

Para el equipo de Crespo, la competencia será además una oportunidad para representar a la ciudad y demostrar, en una pista, los conocimientos y capacidades adquiridos durante su formación técnica.