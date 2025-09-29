Crespo. La ciudad incorporó 40 nuevos árboles a su patrimonio natural en un predio municipal ubicado sobre calle Francisco Sagemüller, en la zona del Parque Industrial. La iniciativa busca transformar el espacio en un verdadero pulmón verde, aportando a la biodiversidad y a la mejora de la calidad ambiental.

La plantación se realizó el lunes 22 de septiembre por la mañana, con la participación del intendente Marcelo Cerutti, integrantes del equipo de gobierno y personal municipal.

Especies autóctonas y producción local

El 80% de los ejemplares provienen del Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal, y gran parte corresponden a especies autóctonas, complementadas con algunas variedades exóticas. De esta forma, se promueve la diversidad y la adaptación de los árboles al entorno local.

“Mediante la forestación seguimos realizando un aporte trascendental a la naturaleza, creando conciencia mediante las líneas de ambiente que llevamos adelante desde la gestión de gobierno”, destacó el intendente Cerutti. Además, subrayó que la plantación representa “una biodiversidad muy importante gracias a la variedad de especies, muchas de las cuales son autóctonas, que producimos en el Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal”.

Trabajo en equipo

En la actividad también participaron funcionarios y trabajadores municipales: Evangelina Schmidt, Agustín López, Miguel Pusineri, Sofía Ballespin, Francis Jacob y Noemí Borselli, quienes colaboraron en la plantación y organización de la jornada.