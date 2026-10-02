Crespo incorporó nuevos recursos para las tareas de prevención y seguridad. La Municipalidad presentó una Renault Kangoo 0 km para la Guardia Urbana Municipal (GUM) y puso en funcionamiento el Sistema Integral de Monitoreo Vehicular (SIMoV), que incorpora cámaras a los móviles de la GUM y del Área de Tránsito.

En el mismo acto, la Asociación Vecinal de Ayuda a Comisaría Crespo (AVACC) entregó una Toyota Hilux 0 km a la Policía de Entre Ríos para reforzar el patrullaje y las tareas operativas de la dependencia local.

La presentación se realizó el jueves 1 de octubre frente a la Comisaría de Crespo, con la participación de autoridades municipales, provinciales y policiales, integrantes de AVACC, agentes de las áreas involucradas y vecinos.

Una nueva unidad para la Guardia Urbana

La Renault Kangoo se incorporó a la flota municipal y será utilizada por la Guardia Urbana y Tránsito en recorridos preventivos y distintas intervenciones en la ciudad.

El intendente Marcelo Cerutti destacó la articulación entre las áreas municipales y la Policía.

“Hay un trabajo continuo y diario entre la Guardia Urbana, Tránsito y la Comisaría”, sostuvo.

La nueva unidad se suma a los vehículos que ya utilizan los agentes municipales para los recorridos y controles en distintos sectores de Crespo.

Cámaras en los vehículos municipales

Una de las principales novedades de la jornada fue la presentación del SIMoV, un sistema de cámaras instalado en los vehículos de la Guardia Urbana Municipal y del Área de Tránsito.

Los móviles equipados cuentan con cámaras que registran imágenes hacia adelante, hacia atrás y dentro del habitáculo. El sistema permite generar registros audiovisuales durante los recorridos y las intervenciones de los agentes.

Las imágenes quedan almacenadas y posteriormente son descargadas para su resguardo y eventual utilización ante situaciones que requieran contar con registros de lo ocurrido.

Los vehículos también cuentan con GPS y seguimiento de ubicación en tiempo real, una herramienta que permite conocer sus recorridos y facilitar la coordinación de los móviles.

La información generada por el SIMoV se incorpora al trabajo del Centro de Monitoreo de Crespo, donde complementará los registros de las cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad.

Una Hilux para la Policía

Durante el mismo acto, AVACC formalizó la entrega de una Toyota Hilux 0 km a la Comisaría de Crespo.

El vehículo fue adquirido con recursos aportados por los socios de la asociación y el dinero recaudado mediante una rifa. La unidad quedó destinada a las tareas de patrullaje y servicio de la Policía de Entre Ríos.

El presidente de AVACC, Raúl Alarcón, destacó el acompañamiento de los socios, empresas, trabajadores y vecinos que colaboraron con la institución.

La entrega se suma a otras acciones realizadas por la asociación para acompañar a la dependencia policial, entre ellas obras de infraestructura y mantenimiento del edificio.

secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro - Crespo 1 de octubre 2026

Destacaron la articulación entre instituciones

El subjefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Juan Marcelo Claucich, valoró el aporte de AVACC y el trabajo conjunto con el municipio y la comunidad.

“Viendo lo que se ha logrado con el trabajo de AVACC, la Intendencia y la comunidad, ese esfuerzo también nos pone un mayor compromiso para llevar adelante esta tarea de la seguridad y dar respuesta a los requerimientos del vecino”, expresó.

También participó el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, quien destacó la incorporación de recursos y la coordinación entre los distintos actores.

“Es importante destacar que se ha alineado no solo el esfuerzo de la Provincia, sino también el de la Municipalidad de Crespo y de la sociedad civil”, señaló.

Las incorporaciones presentadas en la jornada suman vehículos, tecnología y herramientas de registro a las tareas que realizan diariamente la Guardia Urbana, Tránsito y la Policía en Crespo.

Autoridades presentes

El acto contó con la presencia del intendente Marcelo Cerutti, la viceintendenta Jacinta Eberle, el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, el diputado nacional Darío Schneider y la jueza de Faltas Lilian Caballero.

También participaron funcionarios municipales, concejales, integrantes de AVACC, autoridades de la Policía de Entre Ríos, representantes de Bomberos Voluntarios, referentes religiosos, agentes de la Guardia Urbana y Tránsito, personal policial e integrantes de instituciones de la ciudad.