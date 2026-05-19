La ciudad de Crespo incorporó una nueva propuesta de formación orientada al desarrollo de oficios especializados y al fortalecimiento de la mano de obra calificada. Se trata de la capacitación en “Tornería de Metal Mecánica Tradicional”, una iniciativa que surge del trabajo articulado entre la Municipalidad de Crespo, la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y la Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Nº 35 Técnica “Gral. Don José de San Martín”.

La propuesta ya comenzó a dictarse con un primer grupo de 17 personas, que asisten a clases los viernes de 19:30 a 22:00, y responde a una necesidad concreta del sector productivo radicado en el Parque Industrial Crespo, donde la demanda de personal capacitado en oficios metalmecánicos continúa en crecimiento.

Formación vinculada al desarrollo productivo local

La capacitación busca brindar herramientas técnicas específicas en un área estratégica para la industria local, consolidando la relación entre educación, empleo y desarrollo territorial.

El intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, valoró la puesta en marcha de esta nueva alternativa educativa y destacó el trabajo conjunto entre instituciones públicas y educativas.

“Celebramos esta nueva alternativa que es fruto del trabajo en red, que mediante la capacitación permite generar oficios especializados”, expresó.

Además, subrayó las inversiones realizadas por la Escuela Técnica en equipamiento y tecnología, particularmente en la adquisición de tornos con herramientas de última generación vinculadas a sistemas informáticos.

“Significan un salto de calidad y lo cual es un orgullo para nuestra ciudad porque no hay muchos en el país”, remarcó Cerutti, quien también reiteró el compromiso del municipio con la educación y la formación profesional.

“Desde el municipio seguimos acompañando la educación y formación en sus distintos niveles, porque es un diferencial que tenemos como sociedad”, agregó.

Educación técnica y capacitación con salida laboral

Desde la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, el decano Aníbal Sattler destacó el valor de este tipo de iniciativas como una respuesta concreta a las necesidades de la comunidad.

“Estas acciones de una escuela abierta, que escucha a la comunidad, respaldan la formación y le dan valor agregado a las personas que se desempeñan en distintos lugares, ofreciéndoles capacitaciones que hacen falta y le hacen bien a la mano de obra calificada local”, sostuvo.

Por su parte, el director de la Escuela Técnica Nº 35, Eduardo Osuna, remarcó el papel estratégico de la educación técnica en el crecimiento productivo de Crespo y la región.

“Entendemos que la educación técnica es clave en el desarrollo de nuestra localidad y en la región. Por eso apostamos a estas iniciativas de perfeccionamiento, contando siempre con el gran acompañamiento de la Asociación Cooperadora”, afirmó.

Osuna detalló además que esta primera etapa contempla una formación inicial en tornería básica en equipos convencionales, con una duración estimada de tres meses.

“Luego seguiremos escalando hasta llegar a la formación en torno de Control Numérico Computarizado (CNC)”, adelantó.

La incorporación futura de esta tecnología permitirá avanzar hacia procesos de capacitación más complejos y alineados con las nuevas demandas industriales.

Un convenio para ampliar la formación y el trabajo conjunto

En el marco del lanzamiento de esta propuesta, representantes del Municipio, la Facultad y la Escuela Técnica firmaron un Convenio de Colaboración, mediante el cual las instituciones se comprometieron a desarrollar e implementar actividades conjuntas de extensión, investigación, capacitación, formación y perfeccionamiento destinadas a la comunidad.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Marcelo Cerutti, el decano Aníbal Sattler y el director Eduardo Osuna, consolidando una agenda común de trabajo orientada al fortalecimiento de la educación técnica y profesional en la ciudad.

De la firma también participaron Corina Darrechón, responsable del Área de Capacitación Laboral y Educación Superior de Crespo; Ivana Brumatti, presidenta de la Asociación Cooperadora de la Escuela Técnica; Oscar Weber, instructor de la capacitación; y José Luis Puntín y Walter Bender, coordinadores en regencia y jefe de taller, respectivamente.