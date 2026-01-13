En la ciudad de Crespo comenzaron los trabajos para la colocación de reductores de velocidad sobre el boulevard Humberto Seri, una medida impulsada por el Área de Prevención y Seguridad Urbana del municipio tras analizar las estadísticas de siniestros viales y el comportamiento de los conductores en distintos sectores de la ciudad.

Las tareas derivarán, en el corto plazo, en la instalación de dispositivos consistentes en un barral elevado, claramente visible y con la señalética correspondiente. Según se confirmó, los reductores estarán ubicados en ambos sentidos de circulación: uno sobre Humberto Seri, entre Belgrano y Moreno; y el otro entre Yrigoyen y Moreno.

Desde el área municipal explicaron que la decisión se tomó luego de “analizar los registros estadísticos de siniestralidad, que en esa intersección han sido numerosos, aunque afortunadamente sin consecuencias de gravedad significativa, sumado a las manifestaciones de peligrosidad de quienes utilizan habitualmente ese punto urbano”. En ese marco, se consideró oportuno instalar un reductor de velocidad por cada mano de circulación.

Asimismo, se indicó que una vez finalizada y puesta en funcionamiento la intervención vial, se realizará un monitoreo del impacto que produzca, sin descartarse la aplicación de nuevas medidas en el futuro si se consideran necesarias, con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones, conductores y frentistas.

Puede interesarte

Un debate abierto sobre la seguridad vial

La incorporación de estos nuevos reductores vuelve a poner en discusión la estrategia adoptada para el ordenamiento del tránsito. Comparada con otras localidades de la región, Crespo aparece como una de las ciudades con mayor cantidad de reductores de velocidad distribuidos a lo largo de su trama urbana.

Entre las arterias que ya cuentan con estos dispositivos se encuentran Otto Sagemuller, Entre Ríos, Kaheler, Los Constituyentes, Rivadavia —donde también hay semáforos—, Ramírez —también con semáforos—, Jorge Heinze, Acceso Illia, Acceso Libertad, Amad Hamdan, Carbó, Dr Soñez, Florentina Gomez Miranda, Gualeguaychú, entre otras.

Ante la continuidad de este tipo de intervenciones, surge el interrogante sobre si los reductores de velocidad constituyen la herramienta más adecuada para solucionar el problema de las altas velocidades en las calles, o si resulta necesario reforzar otras políticas complementarias, como mayores controles por parte de los inspectores de tránsito, devolviéndoles plena autoridad como aplicadores de la Ley de Tránsito, y profundizar las campañas de educación vial destinadas a la ciudadanía en general, especialmente a quienes gestionan la obtención o renovación de la licencia de conducir.

En la vida cotidiana se observan reiteradas conductas de riesgo: circulación por encima de los 40 kilómetros por hora en zonas urbanas, falta de prioridad de paso al vehículo que avanza por la derecha, incumplimiento de normas en rotondas, estacionamientos indebidos en esquinas que obstaculizan la visual y el cruce peatonal, y una preocupante distracción al volante por el uso del teléfono celular, tanto en automóviles como en motocicletas, bicicletas y vehículos de mayor porte.

Desde el municipio remarcaron que la intervención en Humberto Seri forma parte de una política preventiva orientada a reducir la siniestralidad y generar mayor conciencia sobre el respeto a las normas de tránsito.