La Municipalidad de Crespo realizó este miércoles 16 de septiembre el Sorteo Público de Terrenos Sociales del programa municipal “Crespo Mi Casa”, mediante el cual fueron seleccionados 50 postulantes titulares y 30 suplentes para acceder a lotes destinados a la construcción de viviendas.

El procedimiento se desarrolló en el Salón Municipal, en cumplimiento de las Ordenanzas N° 39/2022 y N° 37/2026 y los decretos correspondientes. El sorteo fue supervisado y fiscalizado por la escribana pública nacional Carolina Folmer.

La selección se realizó entre la totalidad de los postulantes incluidos en el Registro Definitivo aprobado. Además de determinar los 50 titulares, se identificaron las fracciones de terreno correspondientes y se estableció el orden de prelación de los 30 suplentes.

Ahora comienza la etapa de verificación

La participación en el sorteo no implica por sí misma la adjudicación definitiva del terreno. Los preadjudicatarios deberán presentar ante la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Crespo, hasta el 30 de septiembre de 2026 inclusive, toda la documentación que les sea requerida para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Desde el área municipal ya comenzaron las comunicaciones con las personas seleccionadas y las visitas a los domicilios declarados, con el objetivo de corroborar la información y documentación correspondiente.

El plazo establecido es perentorio e improrrogable. En caso de que un preadjudicatario no presente la documentación dentro del período establecido, podrá decaer la preadjudicación y se convocará al suplente que corresponda según el orden obtenido en el sorteo.

La misma situación podrá producirse si, durante la verificación, se determina que el postulante no cumple alguno de los requisitos exigidos o se detecta falsedad en los datos declarados.

Quiénes pueden acceder a los terrenos

El programa contempla la disposición de 50 lotes sociales destinados a personas mayores de 18 años que constituyan un grupo familiar estable y permanente.

Entre los requisitos se encuentra acreditar una residencia mínima de ocho años en Crespo. Para demostrar esa condición pueden utilizarse, entre otros elementos, el DNI, facturas de servicios públicos o constancias de alumno regular.

La inclusión en el listado definitivo habilitó exclusivamente la participación en el sorteo y no significó, por sí sola, adjudicación ni reconocimiento definitivo del cumplimiento de todos los requisitos establecidos por las ordenanzas.

Cuánto cuestan los lotes y cómo se pueden financiar

De acuerdo con la información municipal, la Ordenanza N° 53/26 establece un valor de $60.000 por metro cuadrado para los terrenos sociales. En los casos de lotes ubicados sobre pavimento se adicionará un 10%.

El valor podrá financiarse mediante un plan de hasta 10 años, con un máximo de 120 cuotas mensuales.

La propuesta está orientada a facilitar el acceso al terreno para familias que luego deberán avanzar con la construcción de su vivienda bajo las condiciones previstas por el programa.

Cinco años para completar la vivienda

Los adjudicatarios deberán ocupar el terreno de manera inmediata e iniciar efectivamente la obra dentro de los 90 días corridos posteriores a la firma del convenio.

El plazo máximo previsto para completar la construcción es de cinco años. El avance será controlado mediante tres etapas: un 35% dentro de los primeros 24 meses, un 70% a los 42 meses y el 100% a los 60 meses.

Entre las obligaciones establecidas figura destinar exclusivamente el inmueble a la construcción de un módulo habitacional familiar, compuesto por cocina-comedor y baño. El terreno no podrá recibir un destino diferente ni ser objeto de actos de disponibilidad durante las condiciones establecidas por el programa.

El mensaje del Municipio

Durante el acto, el intendente Marcelo Cerutti destacó la expectativa generada por el sorteo y agradeció el trabajo realizado por el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante para avanzar con herramientas destinadas al acceso a la vivienda.

El presidente municipal también resaltó el cumplimiento de las obligaciones por parte de beneficiarios de programas anteriores y señaló que, según datos municipales, más del 90% de las viviendas correspondientes a lotes sociales sorteados en gestiones anteriores fueron construidas.

“Seguimos trabajando para generar nuevas oportunidades, porque nuestro desafío y deber es dar respuestas a la demanda de viviendas”, expresó Cerutti, quien además anticipó que próximamente se anunciarán nuevas iniciativas vinculadas con el acceso a la vivienda en la ciudad.

El proceso iniciado con el sorteo continuará ahora con la revisión de la documentación de los 50 preadjudicatarios. De producirse bajas por incumplimiento de requisitos o falta de presentación de la documentación, serán convocados los suplentes de acuerdo con el orden establecido durante el sorteo.