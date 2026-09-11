El Departamento Ejecutivo Municipal de Crespo fijó la fecha para el Sorteo Público de Terrenos Sociales del programa “Crespo Mi Casa”, una iniciativa destinada a facilitar el acceso a un lote para familias de la ciudad.

Según establece el Decreto 886/26, el sorteo se realizará el miércoles 16 de septiembre de 2026, desde las 10:00, en el Salón Municipal, bajo la supervisión de un escribano público.

La presencia de los postulantes no será obligatoria para participar del acto. Además, la Municipalidad generará una transmisión en vivo a través de YouTube, de manera que las personas incluidas en el listado definitivo puedan seguir el procedimiento a distancia.

Cómo será el sorteo de los 50 terrenos

El sorteo se realizará tomando la totalidad de las personas incluidas en el Listado Definitivo de Personas Inscriptas habilitadas.

A partir de allí se determinarán los 50 postulantes titulares y las fracciones de terreno correspondientes. También se sortearán 30 suplentes, quienes quedarán establecidos en un orden de prelación para ocupar eventualmente los lugares que queden vacantes.

La selección se realizará con nombre, apellido y DNI de cada persona inscripta.

La inclusión en el listado definitivo no significa que el terreno ya haya sido adjudicado, ni implica una preadjudicación o el reconocimiento definitivo de que se cumplen todos los requisitos previstos por las ordenanzas vigentes.

Qué deberán hacer quienes resulten preadjudicatarios

Las personas que resulten seleccionadas como preadjudicatarias deberán presentar ante la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Crespo toda la documentación respaldatoria que sea requerida.

El plazo para hacerlo vence el 30 de septiembre de 2026, inclusive.

El Municipio aclaró que se trata de un plazo perentorio e improrrogable. Si la documentación no se presenta dentro del período establecido, la preadjudicación decaerá y se convocará al suplente que corresponda de acuerdo con el orden obtenido en el sorteo.

La misma situación se aplicará si, al analizar la documentación, se determina que el postulante no cumple alguno de los requisitos exigidos o que existen falsedades en los datos declarados.

¿Quiénes pueden acceder a los lotes de Crespo Mi Casa?

El programa contempla 50 lotes sociales destinados a personas mayores de 18 años que constituyan un grupo familiar estable y permanente.

Entre los requisitos se encuentra acreditar una residencia mínima de ocho años en Crespo.

La residencia puede demostrarse mediante documentación como DNI, facturas de servicios públicos o constancias de alumno regular, entre otros comprobantes.

Los requisitos están establecidos en las Ordenanzas Nº 39/2022 y Nº 37/2026, además de la normativa complementaria aplicable.

Cuánto cuestan los terrenos sociales

La Ordenanza Nº 53/26 establece un valor de $60.000 por metro cuadrado para los lotes sociales.

En el caso de los terrenos ubicados sobre pavimento, se adicionará un 10% al valor establecido.

El pago podrá financiarse mediante el plan correspondiente, con un plazo máximo de 10 años, equivalente a 120 cuotas mensuales.

Plazo para construir la vivienda

Los adjudicatarios tendrán un plazo máximo de cinco años para construir la vivienda.

El terreno deberá ser ocupado de manera inmediata y la construcción tendrá que comenzar efectivamente dentro de los 90 días corridos posteriores a la firma del convenio.

El avance de la obra será controlado en tres etapas:

35% de avance: dentro de los primeros 24 meses.

dentro de los primeros 24 meses. 70% de avance: a los 42 meses.

a los 42 meses. 100% de avance: a los 60 meses.

El terreno deberá destinarse a vivienda familiar

Una de las obligaciones centrales del programa es que el inmueble sea destinado exclusivamente a la construcción de un módulo habitacional familiar, compuesto por cocina-comedor y baño.

El adjudicatario no podrá darle al terreno un destino diferente al previsto ni realizar actos de disposición sobre el inmueble, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa del programa.

Una instancia clave para las familias inscriptas

De esta manera, el 16 de septiembre se conocerán las personas que quedarán como titulares de los 50 lotes y el orden de los 30 suplentes. Luego comenzará la etapa de presentación y verificación de documentación, que será determinante para confirmar las preadjudicaciones.