Este sábado 13 de septiembre, la ciudad de Crespo recibirá a jóvenes de distintos puntos de la provincia en el marco del encuentro “Conectando con Alemania”, una propuesta que busca estrechar vínculos entre Argentina y Alemania a través del diálogo, la cultura y la cooperación.

La actividad se desarrollará de 13:30 a 16:30 horas en el Auditorio Municipal “Eva Perón” (San Martín 1327), con entrada gratuita e inscripción previa obligatoria por cupos limitados.

Una jornada de intercambio

El programa incluye:

Presentación del equipo de la Junges Netzwerk (Red Juvenil) .

. Workshop sobre la Alemania actual .

. Espacios de diálogo sobre la comunidad argentino-alemana.

sobre la comunidad argentino-alemana. Charla temática sobre ambiente y tecnología .

. Un tiempo de intercambio para proyectar iniciativas conjuntas entre jóvenes argentinos y alemanes.

El encuentro contará con el acompañamiento institucional de la Stiftung Verbundenheit (Fundación de la Vinculación), la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas (FAAG), la Embajada de Alemania en Argentina, la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) y el Municipio de Crespo.

Un puente entre culturas

El Junges Netzwerk nació en 2019 impulsado por la Fundación de la Vinculación, con el aval del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Desde entonces, promueve congresos, talleres y actividades en América Latina y Europa, además de instancias virtuales que permiten integrar a jóvenes de distintas realidades.

Su objetivo central es conectar a quienes buscan fortalecer las relaciones entre América Latina y Alemania, fomentando proyectos vinculados a la cultura, la educación, el ambiente y la tecnología.

El evento en Crespo representa una nueva oportunidad para tejer lazos, compartir experiencias y pensar en desafíos comunes, consolidando un puente entre ambas naciones a través de sus juventudes.