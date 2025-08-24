Crespo- El “Salón Esperanza” de Crespo, el próximo 28 de septiembre, será escenario del “33º Encuentro Distrital de Mujeres” de la Iglesia del Río de la Plata.

En ese marco, un grupo de la Congregación Evangélica de esta ciudad desde hace varios meses viene trabajando en la organización y se llevan adelante distintas actividades para recaudar fondos y poder solventar los gastos que implica hacer posible este evento.

El Pr. Bernardo Spretz adelantó que participarán representantes de todas las congregaciones de la IERP en nuestra provincia y también de otras Iglesias.

Detalles

Desde la organización explicaron a Paralelo 32 que “Un Encuentro Distrital de Mujeres es una reunión anual que se realiza el cuarto domingo de septiembre y al cual concurren mujeres de todas las congregaciones de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata del Distrito Entre Ríos, y es abierto a la participación de hombres y mujeres de todas las denominaciones”.

Indicaron que “El Encuentro de este año es el número 33. Tendrá lugar el 28 de septiembre de 2025, y el lema es “Renacer”. Se abordarán aspectos como la resiliencia, es decir, cómo sobreponerse a las situaciones adversas, y ponerse en acción nuevamente. Porque nuestro lema, “Renacer”, nos remite al movimiento, a la energía. Y para ello se ha invitado a una Licenciada que hará una introducción. Los grupos de mujeres de las siete congregaciones de Entre Ríos aportarán su presentación artístico expresiva según la letra que les haya tocado de las correspondientes a la palabra RENACER, cerrando con una conclusión”.

Crespo, el lugar elegido

Los organizadores destacaron a este medio que “Se eligió a Crespo, de acuerdo a un orden preestablecido, ya que se va rotando entre las siete congregaciones del Distrito Entre Ríos, y este año le tocaba a Crespo. Las Congregaciones -algunas incluyen varias comunidades- son Paraná, General Alvear, Crespo, Viale, General Ramírez, Lucas González y San Antonio. La organización incluye el arribo hasta las 9:30, la presentación de las diferentes delegaciones, un culto de apertura a las 10:00, el cual será oficiado por mujeres de todas las congregaciones, y predicará una pastora de Buenos Aires. Luego habrá un tiempo de confraternización y el almuerzo, que será a las 12:00. De 13:00 a 14:00 habrá un momento de canto comunitario. A continuación, el desarrollo del tema. Y a las 16:30 será el devocional de clausura. Está previsto un servicio de cantina”, aclararon.

Expectantes, comentaron que “Vendrá gente de todas las congregaciones, parroquias y comunidades de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata de la provincia de Entre Ríos, y a veces también nos acompañan desde otros distritos. Nuestro objetivo es colmar las instalaciones del Salón Esperanza”.