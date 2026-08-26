Crespo será sede del 2º Encuentro sobre Información Financiera para el Desarrollo Productivo, una jornada destinada a brindar herramientas y alternativas de financiamiento a PyMEs, emprendedores y proyectos productivos de la provincia.

La actividad se desarrollará el miércoles 2 de septiembre, de 9:00 a 12:30, en el Auditorio Municipal Eva Perón, en el marco del Día de la Industria.

La participación será gratuita, con inscripción previa.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor del Gobierno de Entre Ríos, junto con la Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Parque Industrial de Crespo.

Qué herramientas se presentarán

El encuentro busca generar un espacio de información y vinculación entre el sector productivo y distintos actores del sistema financiero.

Durante la jornada se abordarán alternativas para financiar inversiones, administrar la liquidez, acceder a créditos y conocer sistemas de garantías, con el objetivo de que cada empresa o proyecto pueda identificar las herramientas más adecuadas para sus necesidades.

La agenda contempla distintos módulos temáticos.

Mercado de capitales

El especialista Alfredo Calabrese brindará la exposición “Alternativas de financiamiento y administración de liquidez en el mercado de capitales”.

El objetivo será acercar a las empresas otras opciones disponibles para financiarse y gestionar sus recursos.

Herramientas del Estado y garantías

También se presentarán diferentes instrumentos públicos destinados a facilitar el acceso al financiamiento:

Ventanilla Única , a cargo de la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor.

, a cargo de la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor. Líneas de crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI) .

. Fondo de Garantías de Entre Ríos.

Participación de bancos y sociedades de garantía

La jornada contará además con representantes de entidades bancarias y financieras, entre ellas:

Banco Entre Ríos (BERSA) .

. Banco de la Nación Argentina (BNA) .

. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

También se desarrollará un Panel de Sociedades de Garantía Recíproca, destinado a explicar el funcionamiento de estas herramientas y su importancia para facilitar el acceso al crédito.

Un espacio para consultar y generar contactos

Uno de los ejes del encuentro será la posibilidad de que empresarios, emprendedores y profesionales puedan realizar preguntas, consultas e intercambiar experiencias directamente con representantes de las entidades participantes.

La actividad apunta así no sólo a brindar información, sino también a generar vínculos y oportunidades de negocios entre el sector productivo, organismos públicos, bancos, entidades financieras y profesionales.

Durante la jornada se podrán conocer líneas de financiamiento disponibles, mecanismos de garantía y alternativas para evaluar cuál puede resultar más conveniente de acuerdo con las características y necesidades de cada proyecto.

Una jornada pensada para el sector productivo

El encuentro se plantea como una nueva instancia de acompañamiento al entramado productivo entrerriano, acercando en un mismo espacio a quienes necesitan financiamiento y a las instituciones que ofrecen herramientas para acceder a él.

La participación será gratuita, aunque requiere inscripción previa. La jornada se realizará el miércoles 2 de septiembre, de 9:00 a 12:30, en el Auditorio Municipal Eva Perón de Crespo.