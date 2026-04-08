La ciudad de Crespo se prepara para recibir una importante actividad deportiva: el Campus Provincial de Entrenamiento de Atletismo, que se desarrollará el próximo sábado 11 de abril en las instalaciones del Campo Municipal de Deportes “Yapeyú”.

La jornada, que se extenderá desde las 9:00 hasta las 17:00, estará orientada tanto a atletas en formación como a entrenadores y docentes, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del atletismo en la región.

El evento incluirá el denominado “Campus Atleta”, una propuesta integral que abarcará distintas disciplinas como carreras, saltos y lanzamientos, además de instancias de entrenamiento técnico intensivo y detección de talentos. Esta iniciativa busca potenciar el rendimiento deportivo y brindar herramientas específicas a jóvenes atletas con proyección.

En paralelo, se llevará adelante una Clínica Técnica destinada a entrenadores y docentes, centrada en la actualización metodológica. Este espacio formativo apunta a mejorar las prácticas de enseñanza y entrenamiento, promoviendo una preparación más eficiente y moderna.

La programación también contempla la realización de un encuentro de mini atletismo, orientado a los más pequeños, y un torneo de cierre que permitirá poner en práctica lo trabajado durante el día.

Quienes deseen participar podrán comunicarse para obtener más información e inscribirse a los teléfonos 343 4640962, correspondiente a Aníbal Lanz, presidente de la Federación Atlética de Entre Ríos, o al 343 5044665, de Nicolás Bernat, coordinador de Escuelas Municipales de Crespo.

El Campus es organizado de manera conjunta por el municipio de Crespo, la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER) y el Gobierno de Entre Ríos, consolidando un trabajo articulado que busca impulsar el crecimiento del atletismo en toda la provincia.