La Comisaría de Crespo realizó un allanamiento en una vivienda del barrio San Miguel y secuestró distintos elementos en el marco de una causa por presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que contempla pruebas de velocidad o destreza no autorizadas con vehículos con motor.

La investigación comenzó luego de que circularan en redes sociales imágenes de un joven que conducía una motocicleta de 110 cc y realizaba maniobras peligrosas, como wheelie —circular sobre una sola rueda—, zigzagueos y otras destrezas. Según informó la Policía a Paralelo 32, las maniobras se extendieron por varias cuadras, desde el ingreso principal a la ciudad hasta la zona de calles 9 de Julio y San Luis, en el barrio San José.

A partir del análisis de las imágenes y de tareas investigativas en el terreno, el personal policial logró identificar la motocicleta utilizada y al presunto conductor. También determinó su domicilio y un posible lugar donde se encontraba el vehículo.

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Allanamiento y secuestro de elementos

Con los resultados de la investigación, la Fiscalía respaldó el pedido de allanamiento y requisa domiciliaria solicitado por la Comisaría de Crespo. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 6 de Paraná, a cargo de la jueza Elisa Zilli.

El procedimiento se concretó durante la siesta del sábado 10 de octubre en una vivienda del barrio San Miguel, donde reside el adolescente de 17 años señalado en la investigación. La diligencia se realizó con testigos civiles y tras notificar a la mujer de 37 años que se encontraba en el domicilio.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron prendas de vestir y calzado que podrían ser sometidos a cotejos, un teléfono celular para su peritaje y un casco abierto.

Además, por disposición del fiscal interviniente, Franco Bongiovanni, se recibió la entrega voluntaria de una motocicleta Honda Wave de 110 cc, en regular estado de conservación y sin chapa patente. El vehículo estaba al cuidado de otra persona en un camino hacia Aldea Jacobi, donde fue puesto a disposición de la Justicia.

La causa continúa en trámite

Con los elementos incorporados a la investigación, la Justicia continuará con las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.

El adolescente identificado quedó supeditado a la causa penal. Hasta el momento, la investigación se encuentra en trámite y no se informó sobre una resolución judicial definitiva respecto de su responsabilidad.